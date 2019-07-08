Lundi 08 Juillet 2019



باب نات

- أدّت وزيرة الصحّة بالنّيابة سنية بن الشّيخ صباح اليوم الاثنين 8 جويلية 2019 زيارة عمل إلى ولاية منّوبة تولّت خلالها إعطاء إشارة انطلاق استغلال المركز الوسيط للصحّة بمعتمديّة وادي اللّيل. ويتوفّر هذا المركز على عديد أقسام الاختصاص من الأشعّة وطبّ الأسنان والمخبر وسيمكّن من تحسين وتقريب الخدمات الصحّية من مواطني الجهة.