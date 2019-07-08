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إعطاء إشارة انطلاق استغلال المركز الوسيط للصحّة بمعتمديّة وادي اللّيل

Lundi 08 Juillet 2019

Lundi 08 Juillet 2019
باب نات - أدّت وزيرة الصحّة بالنّيابة سنية بن الشّيخ صباح اليوم الاثنين 8 جويلية 2019 زيارة عمل إلى ولاية منّوبة تولّت خلالها إعطاء إشارة انطلاق استغلال المركز الوسيط للصحّة بمعتمديّة وادي اللّيل. ويتوفّر هذا المركز على عديد أقسام الاختصاص من الأشعّة وطبّ الأسنان والمخبر وسيمكّن من تحسين وتقريب الخدمات الصحّية من مواطني الجهة.


  
  
     
  
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Special can 201
    17:00: Mali - Côte d'Ivoire
    20:00: Ghana - Tunisie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
- - - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


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الاثنين 08 جويلية 2019 | 5 ذو القعدة 1440
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