Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Alph Lila Wlila  

مسؤولون حكوميون وخبراء يشاركون من 9 الى 11 جويلية 2019 في اول ندو ة وطنية لتنمية الصادرات الفلاحية

Lundi 08 Juillet 2019

Lundi 08 Juillet 2019
وات - يشارك مسؤولون حكوميون وخبراء ، من 9 الى 11 جويلية 2019 في الندوة الوطنية حول تنمية الصادرات الفلاحية التي تنظمها تونس ، لأول مرة، للتوصل الى خطط ناجعة للنهوض بالصادرات الفلاحية الاستراتيجية لتونس.

وأوضحت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ،في بلاغ لها ، أن وزراء النقل والتجارة والصناعة والمالية وممثلي الجامعات المهنية والاتحادات وخبراء تونسيين في هذا المجال ، سيحضرون هذه الندوة .


وستخصص هذه الندوة لتقييم نتائج التشخيص الحالي لمنظومة الصادرات ووضع الخطوط العريضة والتوجهات الاستراتيجية لتطوير صادرات المنتجات الفلاحية يليها العمل على إعداد مخطط عملي للنهوض بالصادرات والإصلاحات الهيكلية المرافقة له.

وتتضمن الندوة عدة ورشات عمل تشاركية تبحث عدة محاور تتعلق بتحسين الإنتاج وبمتطلبات الجودة وتثمين المنتوج وبتطوير الحوكمة وتنظيم المتدخلين في القطاع وبالتنسيق واستقطاب الأسواق الخارجية وبدفع خدمات النقل واللوجيستيك.
وتنتظم هذه الندوة بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وبالتنسيق مع وزارة التجارة ووزارة المالية ووزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وأشارت الوزارة التي تنظم هذه الندوة بالشراكة مع منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة ، الى أنه سيتم تنظيم ورشة عمل تطبيقية ، في هتام اشغال الندوة ، يتم خلالها ملائمة النتائج لإعداد مخطط عملي للنهوض بتصدير زيت الزيتون.

  
  
     
  
cadre-30d228abb9fff86574a9c26c5e00ec73-2019-07-08 22:09:16






0 de 0 commentaires pour l'article 185348



Special can 201
    17:00: Mali - Côte d'Ivoire (0-1)
    20:00: Ghana - Tunisie (1-1) 4-5 TAB
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


En continu

الاثنين 08 جويلية 2019 | 5 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:08 19:43 16:16 12:31 05:06 03:13
32°
 29° % 33 :الرطــوبة
تونــس 29°
4.6 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
29°-2942°-2734°-2333°-2233°-24
  • Avoirs en devises
    13447,6

  • (8 juill)
  • Jours d'importation
    75
  •              1 € = 3,25017 DT        1$ =2,87920 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 juill)   1352,1 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1562624408|185348 577|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires