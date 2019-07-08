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رئيس الجمهورية يوجه رسالة تهنئة الى عميد المحامين الجديد

Lundi 08 Juillet 2019

Lundi 08 Juillet 2019
وات - وجه رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الاثنين رسالة تهنئة الى عميد الهيئة الوطنية للمحامين ابراهيم بودربالة ،الذي تم انتخابه مؤخرا على رأس هذا الهيكل .

واعتبر رئيس الدولة في رسالته، ان هذا القطاع "عريق عراقة نضال المحامين الذين ألفناهم دوما في ريادة الكفاح الوطني سواء بالأمس في معركة التّحرر الوطني أو في مرحلة بناء الدّولة غداة الاستقلال أو في مواجهة التسلّط، ثمّ الاستبداد، لمّا انخرطوا في النّضال من أجل الحريّة والدّيمقراطية وسيادة القانون أو بعد الثّورة عندما أسهموا بنجاعة في إنجاح مسار الانتقال الدّيمقراطي السّلمي" قائلا في هذا الصدد "وهذا ما جعلني دائم الاعتزاز بشرف الانتماء لهذه المهنة النّبيلة.


" واضاف رئيس الجمهورية في رسالته "وإذ أجدّد لكم أحرّ التّهاني فإنّي على يقين بأنّكم ستحافظون على استقلاليّة مهنة المحاماة ونبل رسالتها" معربا عن تمنياته بالتوفيق إلى كلّ ما فيه مصلحة الوطن .

  
  
     
  
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Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
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