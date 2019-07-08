والي توزر: المنتجع السياحي الصحراوي سيكون من بين أضخم عشرة نزل في العالم تفتح أبوابها خلال سنة 2019

Lundi 08 Juillet 2019



وات

- من المنتظر أن يكون المنتجع السّياحي الصحراوي بتوزر، المنجز عن طريق شركة الديار القطرية في منطقة "مراح لحوار"، من بين أضخم عشرة نزل تفتح أبوابها خلال سنة 2019 ، وفق ما أفاد به اليوم الخميس، مراسلة (وات) بالجهة، والي توزر، محمد أيمن البجاوي.وبيّن ذات المصدر، أن الشركة تعهدت بإنهاء مختلف الأشغال نهاية شهر جويلية الجاري، في انتظار تسلمه من المقاول يوم 20 من نفس الشهر، مضيفا أنه يتم حاليا مواصلة تأثيث النزل والفيلات الكائنة داخل المشروع، على أن تقع تجربته مدة شهرين من تاريخ تسلمه، ومن المؤمل أن يقع افتتاحه خلال شهر سبتمبر المقبل.وبيّن، في هذا السياق، أنه تمت دعوة الشركة إلى ضرورة التعجيل باستغلال المشروع، مؤكدا استعداد السلط والمصالح الجهوية لتذليل الإشكاليات الإدارية ذات العلاقة بهدف دفع مثل هذه الاستثمارات وتسهيل مهمة صاحب المشروع.وأشار إلى أن بعض الإشكاليات حالت دون افتتاحه في شهر جويلية الجاري، وفق ما تعهدت به الشركة المنفذة في وقت سابق.وبخصوص عمليّة انتداب العملة والكفاءات المختصة للعمل في المنتجع، أوضح والي الجهة أن هذا الموضوع لم يتم التطرق إليه الى حد الآن، باعتبار وأن الشركة لم تحدد بعد طلباتها من اليد العاملة والاطارات، معتبرا أن مثل هذا المشروع في كفاءات في اختصاصات سياحية متنوعة ولغات أجنبية متعددة، خاصة وأن المنتجع سيكون من بين أفضل عشرة نزل تفتح في 2019 ومن أفخم المنتجعات السياحية في العالم، على حد قوله.وشدد، في هذا الصدد، على إيلاء السلط الجهوية الأهمية اللازمة لعمليّات الانتداب في المنتجع وعلى أنها ستكون متابعة لهذه العملية، حسب تعبيره.