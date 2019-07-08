والي توزر: المنتجع السياحي الصحراوي سيكون من بين أضخم عشرة نزل في العالم تفتح أبوابها خلال سنة 2019

Lundi 08 Juillet 2019
وات - من المنتظر أن يكون المنتجع السّياحي الصحراوي بتوزر، المنجز عن طريق شركة الديار القطرية في منطقة "مراح لحوار"، من بين أضخم عشرة نزل تفتح أبوابها خلال سنة 2019 ، وفق ما أفاد به اليوم الخميس، مراسلة (وات) بالجهة، والي توزر، محمد أيمن البجاوي.
وبيّن ذات المصدر، أن الشركة تعهدت بإنهاء مختلف الأشغال نهاية شهر جويلية الجاري، في انتظار تسلمه من المقاول يوم 20 من نفس الشهر، مضيفا أنه يتم حاليا مواصلة تأثيث النزل والفيلات الكائنة داخل المشروع، على أن تقع تجربته مدة شهرين من تاريخ تسلمه، ومن المؤمل أن يقع افتتاحه خلال شهر سبتمبر المقبل.
وبيّن، في هذا السياق، أنه تمت دعوة الشركة إلى ضرورة التعجيل باستغلال المشروع، مؤكدا استعداد السلط والمصالح الجهوية لتذليل الإشكاليات الإدارية ذات العلاقة بهدف دفع مثل هذه الاستثمارات وتسهيل مهمة صاحب المشروع.
وأشار إلى أن بعض الإشكاليات حالت دون افتتاحه في شهر جويلية الجاري، وفق ما تعهدت به الشركة المنفذة في وقت سابق.
وبخصوص عمليّة انتداب العملة والكفاءات المختصة للعمل في المنتجع، أوضح والي الجهة أن هذا الموضوع لم يتم التطرق إليه الى حد الآن، باعتبار وأن الشركة لم تحدد بعد طلباتها من اليد العاملة والاطارات، معتبرا أن مثل هذا المشروع في كفاءات في اختصاصات سياحية متنوعة ولغات أجنبية متعددة، خاصة وأن المنتجع سيكون من بين أفضل عشرة نزل تفتح في 2019 ومن أفخم المنتجعات السياحية في العالم، على حد قوله.
وشدد، في هذا الصدد، على إيلاء السلط الجهوية الأهمية اللازمة لعمليّات الانتداب في المنتجع وعلى أنها ستكون متابعة لهذه العملية، حسب تعبيره.
وبيّن ذات المصدر، أن الشركة تعهدت بإنهاء مختلف الأشغال نهاية شهر جويلية الجاري، في انتظار تسلمه من المقاول يوم 20 من نفس الشهر، مضيفا أنه يتم حاليا مواصلة تأثيث النزل والفيلات الكائنة داخل المشروع، على أن تقع تجربته مدة شهرين من تاريخ تسلمه، ومن المؤمل أن يقع افتتاحه خلال شهر سبتمبر المقبل.
وبيّن، في هذا السياق، أنه تمت دعوة الشركة إلى ضرورة التعجيل باستغلال المشروع، مؤكدا استعداد السلط والمصالح الجهوية لتذليل الإشكاليات الإدارية ذات العلاقة بهدف دفع مثل هذه الاستثمارات وتسهيل مهمة صاحب المشروع.
وأشار إلى أن بعض الإشكاليات حالت دون افتتاحه في شهر جويلية الجاري، وفق ما تعهدت به الشركة المنفذة في وقت سابق.
وبخصوص عمليّة انتداب العملة والكفاءات المختصة للعمل في المنتجع، أوضح والي الجهة أن هذا الموضوع لم يتم التطرق إليه الى حد الآن، باعتبار وأن الشركة لم تحدد بعد طلباتها من اليد العاملة والاطارات، معتبرا أن مثل هذا المشروع في كفاءات في اختصاصات سياحية متنوعة ولغات أجنبية متعددة، خاصة وأن المنتجع سيكون من بين أفضل عشرة نزل تفتح في 2019 ومن أفخم المنتجعات السياحية في العالم، على حد قوله.
وشدد، في هذا الصدد، على إيلاء السلط الجهوية الأهمية اللازمة لعمليّات الانتداب في المنتجع وعلى أنها ستكون متابعة لهذه العملية، حسب تعبيره.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|-
|-
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
bike trails
En continu
- Hier 21:46 مركز اصلاح الباكلوريا بأريانة يكرم الأمنيين
- Hier 18:05 لاول مرة 8 عروض دولية في مهرجان قابس الدولي
- Hier 14:16 بلاغ حول الوضع بوادي القرعة من ولاية نابل
- Hier 09:49 أبرز اهتمامات الصحف التونسية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:08
|19:43
|16:16
|12:31
|05:06
|03:13
|
38°
|40°
|% 11
|:الرطــوبة
|تونــس
|30°
|
4.1 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|40°-30
|42°-26
|34°-24
|33°-22
|34°-24
Follow @babnet_Tunisie
(138 520) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
(127 176) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
(100 384) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 92 691) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 77 117) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 74 255) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 71 449) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 56 005) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 54 921) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 51 291) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 46 920) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 45 908) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 45 211) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 43 211) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 42 880) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 42 370) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 41 717) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 40 319) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 38 815) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
( 38 415) مجلس النواب : فاطمة المسدي ترفض تل
Par:kerker (France )
Sur: كاس امم افريقيا - المنتخب التونسي ينهي تحضيراته لمباراة غانا الحاسمة