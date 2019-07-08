مطار المنستير يستقبل أول رحلة ''شارتار'' قادمة من الجزائر

Lundi 08 Juillet 2019
باب نات - شهد اليوم الإثنين المطار الدولي الحبيب بورقيبة بالمنستير وصول أول رحلة غير منتظمة "شارتار" قادمة من مطار الجزائر العاصمة.
وضمت الرحلة 125 مسافر من مختلف الفئات العمرية من الأفراد و العائلات الجزائرية حسب ما صرح به المندوب الجهوي للسياحة فواز بن حليمة لاذاعة جوهرة أف أم. وأفاد بن حليمة بأن هذه الرحلة هي الأولى من بين 12 رحلة مبرمجة قادمة من الجزائر بإتجاه مطار المنستير.
وضمت الرحلة 125 مسافر من مختلف الفئات العمرية من الأفراد و العائلات الجزائرية حسب ما صرح به المندوب الجهوي للسياحة فواز بن حليمة لاذاعة جوهرة أف أم. وأفاد بن حليمة بأن هذه الرحلة هي الأولى من بين 12 رحلة مبرمجة قادمة من الجزائر بإتجاه مطار المنستير.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|-
|-
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
bike trails
En continu
- Hier 21:46 مركز اصلاح الباكلوريا بأريانة يكرم الأمنيين
- Hier 18:05 لاول مرة 8 عروض دولية في مهرجان قابس الدولي
- Hier 14:16 بلاغ حول الوضع بوادي القرعة من ولاية نابل
- Hier 09:49 أبرز اهتمامات الصحف التونسية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:08
|19:43
|16:16
|12:31
|05:06
|03:13
|
38°
|40°
|% 11
|:الرطــوبة
|تونــس
|30°
|
4.1 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|40°-30
|42°-26
|34°-24
|33°-22
|34°-24
Follow @babnet_Tunisie
(138 520) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
(127 176) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
(100 384) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 92 691) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 77 117) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 74 255) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 71 449) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 56 005) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 54 921) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 51 291) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 46 920) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 45 908) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 45 211) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 43 211) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 42 880) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 42 370) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 41 717) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 40 319) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 38 815) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
( 38 415) مجلس النواب : فاطمة المسدي ترفض تل
Par:kerker (France )
Sur: كاس امم افريقيا - المنتخب التونسي ينهي تحضيراته لمباراة غانا الحاسمة