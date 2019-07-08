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مطار المنستير يستقبل أول رحلة ''شارتار'' قادمة من الجزائر

Lundi 08 Juillet 2019

Lundi 08 Juillet 2019
باب نات - شهد اليوم الإثنين المطار الدولي الحبيب بورقيبة بالمنستير وصول أول رحلة غير منتظمة "شارتار" قادمة من مطار الجزائر العاصمة.

وضمت الرحلة 125 مسافر من مختلف الفئات العمرية من الأفراد و العائلات الجزائرية حسب ما صرح به المندوب الجهوي للسياحة فواز بن حليمة لاذاعة جوهرة أف أم. وأفاد بن حليمة بأن هذه الرحلة هي الأولى من بين 12 رحلة مبرمجة قادمة من الجزائر بإتجاه مطار المنستير.


  
  
     
  
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Special can 201
    17:00: Mali - Côte d'Ivoire
    20:00: Ghana - Tunisie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
- - - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


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