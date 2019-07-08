وزارة الدفاع الوطني... إجلاء بحار إثر تعرّضه لوعكة صحيّة عرض سواحل

Lundi 08 Juillet 2019
وات - أفادت وزارة الشؤون الدفاع اليوم الإثنين بأنّ وحدة بحرية تابعة لجيش البحر تمكّنت مساء أمس من إجلاء بحار من على متن باخرة البحوث "حنبعل" التابعة للمعهد العالي لعلوم وتكنولوجيا البحارعرض سواحل بنزرت على بعد حوالي 40 ميلا بحري وذلك إثر تعرضه إلى توعك صحي.
وأوضحت في بلاغ لها اليوم أنّ الوحدة المذكورة اتجهت به نحو ميناء بنزرت أين تكفلت سيارة إسعاف تابعة للحماية المدنية بنقله إلى المستشفى الجهوي بالمكان لتلقي العلاج.
وأوضحت في بلاغ لها اليوم أنّ الوحدة المذكورة اتجهت به نحو ميناء بنزرت أين تكفلت سيارة إسعاف تابعة للحماية المدنية بنقله إلى المستشفى الجهوي بالمكان لتلقي العلاج.
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Par:kerker (France )
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