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مركز اصلاح الباكلوريا بأريانة يكرم الأمنيين

Dimanche 07 Juillet 2019

Dimanche 07 Juillet 2019
باب نات - ببادرة من الأساتذة المصحّحين بمركز إصلاح البكالوريا بأريانة دورة 2019، تم تكريم الأمن الجمهوري ممثلا في ثلة من الأمنيين السّاهرين على حراسة مركز الإصلاح وحمايته.




وقد عبّر المتدخلون عن إكبارهم لما تبذله قواتنا الأمنية الباسلة من أجل حماية العباد والبلاد و أشاد الاساتذة و رئيس مركز الاصلاح السيد فايد كرعاني بالمجهودات الجبارة لرجال الأمن في حماية الوطن و كل التظاهرات و الامتحانات الوطنية ..

لفتة شكر و امتنان فيها رسالة اخلاقية و اعتراف بالجميل و تأكيد على ان تونس قادرة على بلوغ اعلى المراتب بوحدة أبنائها و تفانيهم في خدمتها .

  
  
     
  
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Special can 201
    17:00: Madagascar - RD Congo (2-2) 4-2 Tab
    20:00: Algérie - Guinée (3-0)
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
- - - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


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