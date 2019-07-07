Radio Babnet Tunisie On Air: Georges Wassouf - Roh Ya Nesmah  

النائب السابق بالمجلس الوطني التأسيسي الناصر البراهمي في ذمة الله

Dimanche 07 Juillet 2019

Dimanche 07 Juillet 2019
وات - انتقل إلى جوار ربه، اليوم الأحد، النائب بالمجلس الوطني التأسيسي عن ولاية زغوان الناصر البراهمي، بعد صراع مع المرض.
وعمل الفقيد كأستاذ جامعي في التاريخ الحديث والتاريخ الغربي، بكل من المعهد التحضيري للدراسات الادبية والعلوم الإنسانية بتونس، ودار المعلمين العليا، وكلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس (كلية الآداب 9 أفريل).

كما نشط في عديد النقابات الأساسية كالنقابة الأساسية للتعليم الثانوي، والنقابة الأساسية لكلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس، بالإضافة إلى نشاطه الجمعياتي.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

  
  
     
  
cadre-bec2ed3bd6ae12e2fef54a00b37201e6-2019-07-07 18:33:07






0 de 0 commentaires pour l'article 185311



Special can 201
    17:00: Madagascar - RD Congo (2-2) 4-2 Tab
    20:00: Algérie - Guinée
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
- - - - -
- - - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


bike trails
En continu

الأحد 07 جويلية 2019 | 4 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:08 19:43 16:16 12:31 05:06 03:12
34°
 33° % 36 :الرطــوبة
تونــس 28°
1.5 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
33°-2840°-3143°-2635°-2436°-24
  • Avoirs en devises
    13631,8

  • (5 juill)
  • Jours d'importation
    76
  •              1 € = 3,25706 DT        1$ =2,88300 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 juill)   1377,9 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1562525654|185311 798|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires