النائب السابق بالمجلس الوطني التأسيسي الناصر البراهمي في ذمة الله

Dimanche 07 Juillet 2019
وات - انتقل إلى جوار ربه، اليوم الأحد، النائب بالمجلس الوطني التأسيسي عن ولاية زغوان الناصر البراهمي، بعد صراع مع المرض.
وعمل الفقيد كأستاذ جامعي في التاريخ الحديث والتاريخ الغربي، بكل من المعهد التحضيري للدراسات الادبية والعلوم الإنسانية بتونس، ودار المعلمين العليا، وكلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس (كلية الآداب 9 أفريل).
كما نشط في عديد النقابات الأساسية كالنقابة الأساسية للتعليم الثانوي، والنقابة الأساسية لكلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس، بالإضافة إلى نشاطه الجمعياتي.
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.
وعمل الفقيد كأستاذ جامعي في التاريخ الحديث والتاريخ الغربي، بكل من المعهد التحضيري للدراسات الادبية والعلوم الإنسانية بتونس، ودار المعلمين العليا، وكلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس (كلية الآداب 9 أفريل).
كما نشط في عديد النقابات الأساسية كالنقابة الأساسية للتعليم الثانوي، والنقابة الأساسية لكلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس، بالإضافة إلى نشاطه الجمعياتي.
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
bike trails
En continu
- Hier 21:17 النادي الصفاقسي يعود غدا الاحد الى التمارين
- Hier 18:39 الجنوب إفريقي قوميز حكما للقاء تونس و غانا
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:08
|19:43
|16:16
|12:31
|05:06
|03:12
|
34°
|33°
|% 36
|:الرطــوبة
|تونــس
|28°
|
1.5 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|33°-28
|40°-31
|43°-26
|35°-24
|36°-24
Follow @babnet_Tunisie
(138 503) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
(126 969) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
(100 363) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 92 552) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 77 097) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 74 179) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 71 361) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 55 994) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 54 894) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 51 237) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 46 902) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 45 889) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 45 168) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 43 199) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 42 355) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 42 259) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 41 703) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 40 305) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 38 808) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
( 38 412) مجلس النواب : فاطمة المسدي ترفض تل
Par:lazaro (Tunisia )
Sur: فيديو اليوم : بعد طردها من المهدية ،عبير موسي تدعو إلى تحرير شكاية ضد ''اللّي لابس مريول أزرق''