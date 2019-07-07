النائب السابق بالمجلس الوطني التأسيسي الناصر البراهمي في ذمة الله

Dimanche 07 Juillet 2019



وات

- انتقل إلى جوار ربه، اليوم الأحد، النائب بالمجلس الوطني التأسيسي عن ولاية زغوان الناصر البراهمي، بعد صراع مع المرض.وعمل الفقيد كأستاذ جامعي في التاريخ الحديث والتاريخ الغربي، بكل من المعهد التحضيري للدراسات الادبية والعلوم الإنسانية بتونس، ودار المعلمين العليا، وكلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس (كلية الآداب 9 أفريل).كما نشط في عديد النقابات الأساسية كالنقابة الأساسية للتعليم الثانوي، والنقابة الأساسية لكلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس، بالإضافة إلى نشاطه الجمعياتي.تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.