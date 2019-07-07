بلاغ حول الوضع بوادي القرعة من ولاية نابل

Dimanche 07 Juillet 2019
بلاغ صحفي - في إطار متابعة الوضع البيئي بوادي القرعة من ولاية نابل، ونظرا لما يطرحه قطاع تحويل الطماطم من إشكاليات بيئية خاصة بمنطقة دار علوش خلال فترات الصيف التي تتزامن مع ذروة الإنتاج، قام خبراء المراقبة بالوكالة الوطنية لحماية المحيط بالعديد من الزيارات الميدانية لوحدات تحويل الطماطم بالجهة تم على إثرها معاينتها واتخاذ الإجراءات القانونية الجاري بها العمل ضدها في العديد من المناسبات كما ووقع القيام بالتعديلات الضرورية التي تولت إدخالها على منشآت إزالة التلوث التابعة لها.
هذا وتجدر الإشارة أن المياه الصحية المستعملة الصادرة عن مدينة دار علوش وعن عمادة سيدي المذكور لا زالت تلقى بمجرى وادي القرعة حيث تواصل مصالح الديوان الوطني للتطهير متابعة الأشغال
وقد قامت الوكالة الوطنية لحماية المحيط ببرمجة حملة مراقبة لمتابعة الوضع البيئي بالمنطقة.
هذا وتجدر الإشارة أن المياه الصحية المستعملة الصادرة عن مدينة دار علوش وعن عمادة سيدي المذكور لا زالت تلقى بمجرى وادي القرعة حيث تواصل مصالح الديوان الوطني للتطهير متابعة الأشغال
وقد قامت الوكالة الوطنية لحماية المحيط ببرمجة حملة مراقبة لمتابعة الوضع البيئي بالمنطقة.
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Par:raisonnable (Tunisia )
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