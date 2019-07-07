العميد الجديد للمحامين إبراهيم بودربالة '' لست مرشح الإسلاميين وخدمة مصالح كل المحامين أولويتي''

Dimanche 07 Juillet 2019
وات - قال العميد الجديد للمحامين إبراهيم بودربالة الذي تم انتخابه فجر اليوم الأحد خلفا لعامر المحرزى " لست مرشحا للإسلاميين في الهيئة الوطنية للمحامين وقد صوت لفائدتي الزملاء من كل الأطياف والتوجهات السياسية من يساريين وقوميين ودستوريين إلى جانب الإسلاميين".
وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباءأنه سيعمل مع كل المحامين دون استثناء أو إقصاء أي طرف مهما اختلفت توجهاتهم السياسية شرط أن يكون الهدف الرئيسي هو خدمة مهنة المحاماة ومصلحة المحامين ، مبينا أنه تقدم خلال هذه الانتخابات بتصور للمرحلة المقبلة تم عرضه على جميع المنتسبين للقطاع من كافة الانتماءات.
وذكر بأنه طالما كان ومازال يدعو المحاميين المتحزبين إلى أن يكونوا صوت المحاماة في أحزابهم، لا صوت الأحزاب في القطاع، وهو الشعار الذي سيواصل العمل به خلال المرحلة المقبلة ، التي قال إنه سيعمل خلالها على النظر والاهتمام بالقضايا الحارقة التي تهم المحامين على غرار الاهتمام بوضعية المحامين حديثي العهد بالانتساب للمهنة وكذلك الأداء اليومي للمحامين أمام مختلف المحاكم إلى جانب وضعية المحامين الذين يفكرون بمغادرة العمل المباشر والالتحاق بالتقاعد.
ومن أولويات الهيئة القادمة تطرق بودربالة إلى ملف علاقة المحامين بإدارة الجباية وخاصة دراسة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة 2020 في جزئه المتعلق بمهنة المحاماة، إلى جانب الإعداد لدراسة كل المخاطر التي ستنجم عن اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق ، وكل ما من شأنه أن يدعم العمل اليومي للمحامي وأدائه المهني على أحسن وجه. وأضاف أنه من المنتظر خلال الأيام القليلة القادمة استكمال تركيبة هياكل المهنة حيث سيتم طرح مجموعة من الأفكار من شأنها أن تؤدي إلى إعداد خارطة طريق بالنسبة للعهدة المقبلة، متعهدا بتنفيذها بعد مصادقة عموم المحامين عليها في أقرب الآجال وبخصوص نتائج الانتخابات، أفاد العميد الجديد للمحامين بأنه تحصل على 1287 صوتا من بين 2500 صوتا خلال الدور الثاني للانتخابات أمام منافسه بوبكر ثابت.
وكان المحامون قد مروا خلال مؤتمرهم الى دورة ثانية بعد أن تحصل بودربالة وثابت على أصوات متقاربة.
وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباءأنه سيعمل مع كل المحامين دون استثناء أو إقصاء أي طرف مهما اختلفت توجهاتهم السياسية شرط أن يكون الهدف الرئيسي هو خدمة مهنة المحاماة ومصلحة المحامين ، مبينا أنه تقدم خلال هذه الانتخابات بتصور للمرحلة المقبلة تم عرضه على جميع المنتسبين للقطاع من كافة الانتماءات.
وذكر بأنه طالما كان ومازال يدعو المحاميين المتحزبين إلى أن يكونوا صوت المحاماة في أحزابهم، لا صوت الأحزاب في القطاع، وهو الشعار الذي سيواصل العمل به خلال المرحلة المقبلة ، التي قال إنه سيعمل خلالها على النظر والاهتمام بالقضايا الحارقة التي تهم المحامين على غرار الاهتمام بوضعية المحامين حديثي العهد بالانتساب للمهنة وكذلك الأداء اليومي للمحامين أمام مختلف المحاكم إلى جانب وضعية المحامين الذين يفكرون بمغادرة العمل المباشر والالتحاق بالتقاعد.
ومن أولويات الهيئة القادمة تطرق بودربالة إلى ملف علاقة المحامين بإدارة الجباية وخاصة دراسة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة 2020 في جزئه المتعلق بمهنة المحاماة، إلى جانب الإعداد لدراسة كل المخاطر التي ستنجم عن اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق ، وكل ما من شأنه أن يدعم العمل اليومي للمحامي وأدائه المهني على أحسن وجه. وأضاف أنه من المنتظر خلال الأيام القليلة القادمة استكمال تركيبة هياكل المهنة حيث سيتم طرح مجموعة من الأفكار من شأنها أن تؤدي إلى إعداد خارطة طريق بالنسبة للعهدة المقبلة، متعهدا بتنفيذها بعد مصادقة عموم المحامين عليها في أقرب الآجال وبخصوص نتائج الانتخابات، أفاد العميد الجديد للمحامين بأنه تحصل على 1287 صوتا من بين 2500 صوتا خلال الدور الثاني للانتخابات أمام منافسه بوبكر ثابت.
وكان المحامون قد مروا خلال مؤتمرهم الى دورة ثانية بعد أن تحصل بودربالة وثابت على أصوات متقاربة.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
bike trails
En continu
- Hier 21:17 النادي الصفاقسي يعود غدا الاحد الى التمارين
- Hier 18:39 الجنوب إفريقي قوميز حكما للقاء تونس و غانا
- Hier 09:08 منوبة: مشروع ضخم يجمع GMA وCity Cars وTotal
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:08
|19:43
|16:16
|12:31
|05:06
|03:12
|
39°
|39°
|% 25
|:الرطــوبة
|تونــس
|29°
|
2.1 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|39°-29
|40°-31
|43°-26
|35°-24
|36°-24
Follow @babnet_Tunisie
(138 491) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
(126 824) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
(100 357) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 92 402) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 77 085) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 74 117) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 71 205) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 55 991) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 54 887) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 51 186) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 46 900) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 45 873) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 45 088) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 43 184) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 42 340) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 41 681) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 41 264) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 40 300) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 38 806) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
( 38 406) مجلس النواب : فاطمة المسدي ترفض تل
Par:RESA67 (France )
Sur: فيديو اليوم : بعد طردها من المهدية ،عبير موسي تدعو إلى تحرير شكاية ضد ''اللّي لابس مريول أزرق''