وزير التجارة يفتتح الدورة 35 لمعرض قابس الدولي

Dimanche 07 Juillet 2019
وات - أشرف وزير التجارة عمر الباهي، مساء السبت على افتتاح فعاليات الدورة 35 لمعرض قابس الدولي التي تتواصل بقصر المعارض الكورنيش بقابس من 5 الى 22 جويلية الجاري.
ويشارك في هذه الدورة 220 عارضا يمثلون مختلف قطاعات الانتاج على غرار الصناعات الكيميائية وصناعة مواد البناء والجلود والأحذية والملابس الجاهزة والهدايا والعطورات والصناعات التقليدية والصناعات الغذائية وكل ما يتعلق بتأثيث البيوت.
كما يتميز هذا المعرض الذي تتوقع ادارته تسجيل اقبال كبير للزوار من الجهة ومن الولايات المجاورة ومن ليبيا والجزائر، ببرنامج تنشيطي يومي يوفر لضيوفه فرصة متميزة للترويح عن النفس.
ويتوج معرض قابس الدولي سلسلة من الصالونات المتخصصة التي تنظمها شركة معرض قابس الدولي على امتداد السنة، وهي شركة تعمل على جعل هذا المعرض رافدا هاما للتنمية بالجهة، وفق ما جاء في تصريح ادلى به في وقت سابق الرئيس المدير العام لهذه المؤسسة زهير عثمان لمراسل "وات" مؤكدا ان ادارة هذا المعرض ستنظم خلال الفترة المتبقية من هذه السنة العديد من الصالونات الجديدة.
وقد عبر وزير التجارة عن دعم وزارته لمثل هذه التظاهرات التجارية لما لها من دور بارز في التعريف بالمنتوج التونسي وفي دفع الشراكة الاقتصادية، مبينا ان معرض قابس الدولي يبقى من اهم التظاهرات التجارية بمنطقة الجنوب الشرقي.
وكان الوزير قد زار قبل ذلك وحدة صناعية بالمنطقة الصناعية بقابس قامت باقتنائها شركة الكيمياء من مجموعة المانية ومن المنتظر ان تشرع هذه الوحدة في العمل مع موفى هذه السنة وستخصص لانتاج الخرز الزجاجي المصنع من البلور وهو منتوج سيكون موجها بالاساس للتصدير.
ويشارك في هذه الدورة 220 عارضا يمثلون مختلف قطاعات الانتاج على غرار الصناعات الكيميائية وصناعة مواد البناء والجلود والأحذية والملابس الجاهزة والهدايا والعطورات والصناعات التقليدية والصناعات الغذائية وكل ما يتعلق بتأثيث البيوت.
كما يتميز هذا المعرض الذي تتوقع ادارته تسجيل اقبال كبير للزوار من الجهة ومن الولايات المجاورة ومن ليبيا والجزائر، ببرنامج تنشيطي يومي يوفر لضيوفه فرصة متميزة للترويح عن النفس.
ويتوج معرض قابس الدولي سلسلة من الصالونات المتخصصة التي تنظمها شركة معرض قابس الدولي على امتداد السنة، وهي شركة تعمل على جعل هذا المعرض رافدا هاما للتنمية بالجهة، وفق ما جاء في تصريح ادلى به في وقت سابق الرئيس المدير العام لهذه المؤسسة زهير عثمان لمراسل "وات" مؤكدا ان ادارة هذا المعرض ستنظم خلال الفترة المتبقية من هذه السنة العديد من الصالونات الجديدة.
وقد عبر وزير التجارة عن دعم وزارته لمثل هذه التظاهرات التجارية لما لها من دور بارز في التعريف بالمنتوج التونسي وفي دفع الشراكة الاقتصادية، مبينا ان معرض قابس الدولي يبقى من اهم التظاهرات التجارية بمنطقة الجنوب الشرقي.
وكان الوزير قد زار قبل ذلك وحدة صناعية بالمنطقة الصناعية بقابس قامت باقتنائها شركة الكيمياء من مجموعة المانية ومن المنتظر ان تشرع هذه الوحدة في العمل مع موفى هذه السنة وستخصص لانتاج الخرز الزجاجي المصنع من البلور وهو منتوج سيكون موجها بالاساس للتصدير.
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Par:aziz75 (France )
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