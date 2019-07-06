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حمادي الجبالي يعلن خوصه الإنتخابات القادمة كمستقل ضمن مجموعة المستقلين ''حماة''

Samedi 06 Juillet 2019

Samedi 06 Juillet 2019
باب نات - نشر القيادي السابق في حركة النهضة حمادي الجبالي تدوينة على صفحته في الفايسبوك أعلن من خلالها عن إنضمامه للمجموعة المستقلة "حماة" لخوض الإنتخابات القادمة.
هذا وسيتم التنسيق والتعاون بين هذه المجموعة ومجموعة "تونس الأخرى" في الإستحقاقات الانتخابية القادمة، وفق ما ورد في ذات التدوينة.

ووردت التدوينة كالتالي:

" بسم الله الرحمان الرحيم

نحن أبناء هذا الوطن العزيز بمختلف جهاته وأقاليمه وإيمانا منا بضرورة المساهمة كل من موقعه في دعم المسار الديمقراطي في تونس ما بعد الثورة، نعلن التقاءنا بصفاتنا المستقلة على منصة موحدة تجمعنا ككتلة عمل وتحرك سياسي معنية مباشرة بالاستحقاقات الانتخابية القادمة تحت شعار "حماة".

هذا الشعار الذي يستمد مرجعيته القيمية ورؤيته السياسية المستقبلية من رؤية وبرنامج رئيس الحكومة الأسبق السيد حمادي الجبالي كقيادي سياسي مستقل ومناضل ملتزم بالقضايا الكبرى لتونس وخاصة منها ذات البعد السياسي والسيادي.

ولتثبيت هذا الخيار في مساره الساعي لبناء معالم مستقبل وطني متكامل سياسيا وتنمويا واقتصاديا واجتماعيا ومنصهرا في محيطه الإقليمي والإفريقي والدولي وتعزيزا للجهود والطاقات المؤمنة به قررنا المشاركة بعلامتنا السياسية المميزة "حُماة". كما قررنا التنسيق والتعاون مع مجموعة "تونس الأخرى" في الاستحقاقات الانتخابية.

وسنعلن عن مزيد التفاصيل خلال ندوة صحفية مشتركة تجمع ممثلين عن منصتنا "حُماة " وعن ائتلاف "تونس أخرى". وذلك بحضور ودعم السيد حمادي الجبالي.
عن منصة "حُماة"
د. عادل المسعودي "

  
  
     
  
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Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
- - - - -
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Demi Finale
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