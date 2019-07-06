النادي الصفاقسي يعود غدا الاحد الى التمارين

Samedi 06 Juillet 2019



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- اعلن النادي الصفاقسي انه في إطار الاستعداد لنهائي كاس تونس و الموسم الرياضي 2019/2020 فان التمارين ستنطلق يوم الأحد 7 جويلية 2019 على الساعة الخامسة مساء بملعب الطيب المهيري تحت إشراف المدرب المساعد الأول وسيم معلى و بحضور المساعد الثاني الصربي زوران في حصة مغلقة ويذكر ان الدور النهائي لكاس تونس مقرر ليوم 17 اوت المقبل وسيجمع النادي الصفاقسي بالنجم الساحلي ومن جهة اخرى اوضح النادي ان الهيئة المديرة ستعقد ندوة صحفية خلال الأسبوع المقبل لتقديم اللاعبين الوافدين الجدد وكافة اعضاء الإطار الفني و الإطار الطبي و الإطار الإداري بالإضافة إلى برنامج التحضيرات الخاص بفريق الأكابر.