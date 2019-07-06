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وزيرة الصحّة بالنّيابة تشارك في أشغال مؤتمر وزراء الصحّة الأفارقة بالنيجر

Samedi 06 Juillet 2019

Samedi 06 Juillet 2019
باب نات - شاركت سنية بن الشّيخ وزيرة الصحّة بالنّيابة يومي 05 و06 جويلية الجاري بعاصمة النيجر، نيامي، في أشغال مؤتمر وزراء الصحّة الأفارقة حول "عبء السرطان في إفريقيا" الذي بادرت بتنظيمه وزارة الصحّة بجمهوريّة النيجر بالتّعاون مع مؤسّسة Tattali Iyalli التي ترأسها عقيلة رئيس جمهوريّة النيجر الدكتورة Lalla Malika Issoufou وذلك بحضور السيّدات الأول لإفريقيا.




وقد صدر عن هذه الندوة التي انعقدت على هامش قمّة الاتّحاد الإفريقي، "إعلان نيامي" الموقع من قبل السيّدات الأوّل لإفريقيا قصد تعبئة كلّ الطاقات والإمكانيّات لمكافحة السّرطان وتأمين العناية الصحيّة للمصابين إضافة إلى المصادقة على خطّة التزام وزراء الصحّة الأفارقة بوضع برامج الوقاية من السرطان والتّعهّد الجيّد بالحالات ضمن أولويّات المنظومة الصحيّة للدّول الإفريقيّة والاعتماد على الشراكة وتشابك المصالح.

وقد بيّنت سنية بن الشيخ بالمناسبة أهميّة حشد كلّ الوسائل المتوفّرة، الماديّة والبشريّة، والاستفادة من التّجارب الناجحة قصد ضمان العلاج اللازم للجميع في كلّ الأقطار الإفريقيّة، بأقلّ كلفة، مع تعميم البرامج الكفيلة بالنّهوض بأنماط العيش السّليم وبحماية البيئة للحدّ من هذه الظاهرة الخطيرة.

  
  
     
  
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Groupe A
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Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
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