الإعلان عن تأسيس منتدى دولي سنوي للسلامة المرورية ودورته الأولى ستكون بالمنستير في 2020

Samedi 06 Juillet 2019
وات - أعلنت جمعية تونس للسلامة المرورية بالتعاون مع الاتحاد العربي للسلامة المرورية اليوم السبت عن إطلاق منتدى سنوي دولي للسلامة المرورية، سيكون محور دورته الأولى السنة المقبلة بالمنستير "الشباب والسلامة المرورية".
وقال رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية بلال الونيفي، في اختتام الندوة الدولية حول "حوكمة وإدارة السلامة المرورية: التجارب والمقاربات" التي تواصلت بالمنستير يومي 5 و6 جويلية الجاري، وتم خلالها الاعلان عن تأسيس الاتحاد العربي للسلامة المرورية، ان هذا الاتحاد سيعمل على تنسيق الجهود ودعم تبادل الخبرات في مجال السلامة المرورية وسيكون مقره الدائم في تونس ليجعل منها مركزا إقليميا للسلامة المرورية ويمكن من الاستفادة من التجارب الناجحة ومن التكنولوجيات الحديثة في المجال.
وأشار إلى أنّه مع نهاية السنة الجارية سيكتمل انضمام بقية الدول العربية إلى عضوية هذا الاتحاد الذي يضم حاليا كلاّ من تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وليبيا ومصر والسعودية واليمن والامارات العربية المتحدة ولبنان.
وأكد أنّ الاتحاد العربي للسلامة المرورية سيكون فاعلا وسينظم كلّ ستة أشهر ندوة علمية حول موضوع معين علاوة على تنظيم ورشات علمية لفائدة الإعلاميين والتقنيين والمهندسين في مجال السلامة المرورية.
وقال رئيس المجلس الأعلى للاتحاد العربي للسلامة المرورية سعيد الحارثي أنّ هذا الاتحاد سيكون منظمة كبيرة شاملة للدول العربية وتنضوي تحته كلّ الجمعيات والمنظمات والهياكل الناشطة في مجال السلامة المرورية لتتضافر جهود الجميع قصد إيجاد حلول ناجعة لآفة حوادث الطرقات.
وسيتم العمل ضمن الاتحاد على التقليص بنسبة 20 في المائة من عدد القتلى الناتج عن حوادث المرور سنويا في الدول العربية، وإنجاز بحوث علمية وتعميم التقنيات التكنولوجية الناجحة في مجال السلامة المرورية في مختلف الدول العربية.
واعتبر رئيس الجمعية الوطنية للسلامة المرورية الجزائرية سيّد شقيان عليّ أنّ الاتحاد العربي للسلامة المرورية مولود جديد سيساهم في دعم المجتمع المدني لترسيخ ثقافة السلامة المرورية والتقليص من حوادث المرور.
وقال رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية بلال الونيفي، في اختتام الندوة الدولية حول "حوكمة وإدارة السلامة المرورية: التجارب والمقاربات" التي تواصلت بالمنستير يومي 5 و6 جويلية الجاري، وتم خلالها الاعلان عن تأسيس الاتحاد العربي للسلامة المرورية، ان هذا الاتحاد سيعمل على تنسيق الجهود ودعم تبادل الخبرات في مجال السلامة المرورية وسيكون مقره الدائم في تونس ليجعل منها مركزا إقليميا للسلامة المرورية ويمكن من الاستفادة من التجارب الناجحة ومن التكنولوجيات الحديثة في المجال.
وأشار إلى أنّه مع نهاية السنة الجارية سيكتمل انضمام بقية الدول العربية إلى عضوية هذا الاتحاد الذي يضم حاليا كلاّ من تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وليبيا ومصر والسعودية واليمن والامارات العربية المتحدة ولبنان.
وأكد أنّ الاتحاد العربي للسلامة المرورية سيكون فاعلا وسينظم كلّ ستة أشهر ندوة علمية حول موضوع معين علاوة على تنظيم ورشات علمية لفائدة الإعلاميين والتقنيين والمهندسين في مجال السلامة المرورية.
وقال رئيس المجلس الأعلى للاتحاد العربي للسلامة المرورية سعيد الحارثي أنّ هذا الاتحاد سيكون منظمة كبيرة شاملة للدول العربية وتنضوي تحته كلّ الجمعيات والمنظمات والهياكل الناشطة في مجال السلامة المرورية لتتضافر جهود الجميع قصد إيجاد حلول ناجعة لآفة حوادث الطرقات.
وسيتم العمل ضمن الاتحاد على التقليص بنسبة 20 في المائة من عدد القتلى الناتج عن حوادث المرور سنويا في الدول العربية، وإنجاز بحوث علمية وتعميم التقنيات التكنولوجية الناجحة في مجال السلامة المرورية في مختلف الدول العربية.
واعتبر رئيس الجمعية الوطنية للسلامة المرورية الجزائرية سيّد شقيان عليّ أنّ الاتحاد العربي للسلامة المرورية مولود جديد سيساهم في دعم المجتمع المدني لترسيخ ثقافة السلامة المرورية والتقليص من حوادث المرور.
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