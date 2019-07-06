نابل: المجلس البلدي لبلدية نابل يقبل استقالة رئيسته

Samedi 06 Juillet 2019



وات

- قبل المجلس البلدي لبلدية نابل في جلسة استثنائية عقدت اليوم استقالة رئيسة البلدية هدى السكنداجي القيراص عن حزب نداء تونس، وذلك بموافقة 20 عضوا من مجموع 27 عضوا حضروا اعمال الجلسة مع تسجيل اعتراض 3 أعضاء على قبول الاستقالة واحتفاظ 4 اخرين.والتأمت هذه الجلسة الاستثنائية تتمة للاجراءت القانونية الواجب اتباعها في حالات الاستقالة بعد ان كانت رئيسة البلدية قّدمت استقالتها منذ تاريخ 25 جوان وعملا بما ينصّ عليه الفصل 251 من مجلة الجماعات المحلية.وأشارت رئيسة بلدية نابل المستقيلة هدى السكنداجي في تصريح لمراسل (وات) إلى أنّه سيتم بعد قبول الاستقالة ومعاينة الشغور في منصب رئيس البلدية إحالة محضر أعمال الجلسة الاستثنائية الى والية نابل التي تتولى ابلاغ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لاجراء ما يتعين.وأوضحت ان الاجراءات المعمول بها في حالات الاستقالة هو تعويض المستقيل بمن يليه في الترتيب من نفس القائمة الفائزة في الانتخابات البلدية ليتم بعد ذلك الدعوة إلى جلسة انتخابية جديدة للمجلس البلدي يتم فيها توزيع المهام انطلاقا من رئاسة المجلس الى رئاسة اللجان.وأبرزت انها ستواصل مهامها في التسيير اليومي خلال فترة إتمام الاجراءات القانونية الى حين عقد الجلسة الانتخابية الجديدة لتنصيب المجلس البلدي وتوزيع المهام.وأكّدت تمسّكها بالاستقالة التي جاءت نتيجة للاجواء المشحونة والمتوترة التي رافقت اعمال المجلس البلدي على امتداد سنة كاملة منذ يوم التنصيب وتوزيع المهام الذي لم تقبله من سمّتها "مجموعة 14 عضوا" و الذين " لم يقبلوا نتائج الانتخابات ورفضوا تغليب مصلحة بلدية نابل والعمل في انسجام و تمسكوا بمطالبهم ورفعوا قضية الى المحكمة الادارية لإبطال نتائج تلك الجلسة" على حد قولها.