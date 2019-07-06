انشطة شبابية ورياضية مكثفة بولاية نابل خلال شهري جويلية واوت

Samedi 06 Juillet 2019



وات

- "اكثرمن 15 تظاهرة شبابية ورياضية صيفية وطنية واقليمية وجهوية تم برمجتها بولاية نابل خلا شهر جويلية واوت وفق ما اعلنته اليوم السبت المندوبة الجهوية للشباب والرياضة عقيلة بالطيب في لقاء اعلامي عقد بالمركب الشبابي بنابل.واشارت بالطيب بالمناسبة الى ان ولاية نابل ستحتضن مجموعة هامة من الانشطة الشبابية والرياضية التي تتزامن مع اعلان تونس عاصمة الشباب العربي 2019 من بينها بالخصوص احتضان فعاليات البطولة الوطنية لكرة السرعة من 5 الى 9 جويلية بالحمامات ونابل واحتضان البطولة العربية لكرة السرعة الشاطئية بالحمامات من 9 الى 14 جويلية بمشاركة عدد هام من البلدان العربية.ويتضمن برنامج الانشطة موعدين هامين لتنشيط الشباب على الشواطئ من 15 جويلية الى 20 اوت بشواطئ نابل والحمامات والمعمورة وقربة والهوارية.ويتوقع المنظمون من اطارات الشباب والرياضة والمنسقين لهذا البرنامج ان يصل عدد المستفيدين الى 12 الف شاب.وسيوجه البرنامج الثاني وهو برنامج " سباحة وتكوين" الذي سيتم تنظيمه من 16 جويلية الى 4 بمركز التربصات والاصطياف الرجا وبشاطئ شط الزهور لفائدة رواد المؤسسات الشبابية خاصة من المناطق الداخلية بالولاية .ويتوقع ان يصل عدد المستفيدين من هذا البرنامج الذي سيوزع على ثلاثة دورات متتالية الى 2000 شاب.وسيحتضن المركب الشبابي خلال الايام القادمة، الاكاديمية الوطنية لتدريب الصحفيين الشبان بتلفزات الواب والتي تتواصل في دورات متتالية من 30 جوان الى 16 جويلية.وسيحتضن نفس الفضاء من 17 جويلية الى 3 اوت دورات الاكاديمية الوطنية الصيفية لتدريب الصحفيين الشبان باذاعات الواب.وسيتم خلال الفترة الممتدة من 4 الى 7 اوت تنظيم البطولة الوطنية "فوت اولاد في حومتنا" باحدى الفضاءات الرياضية بنابل والتي تستهدف رواد دور الشباب وشباب الاحياء ذات الكثافة السكانية ونوادي الشباب الريفية.وستحتضن دار الشباب بقليبية من 5 الى 19 اوت حضيرة عمل دولية للعمل التطوعي بمشاركة شبان من بلدان عربية واوروبية.ولن تتوقف التظاهرات الشبابية والرياضية عند شهري جويلة واوت بل انها ستتواصل خلال شهري سبتمبر ونوفمبر بعدد اخر من الانشطة من بينها بالخصوص جولة الوطن القبلي بالدراجات الهوائية تتواصل على امتداد 5 ايام انطلاقا من يوم 13 سبتمبر بمشاركة حوالي 150 شابا.وستحتضن ولاية نابل من 17 الى 22 سبتمبر المؤتمر العربي الاقليمي الثاني للمرشدات (الكشافة).