النقابة الموحدة لاعوان الديوانة التونسية تقرر الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية ابتداءا من اليوم السبت

Samedi 06 Juillet 2019



وات

- قررت النقابة الموحدة لاعوان الديوانة التونسية حمل الشارة الحمراء بداية من السبت 6 جويلية 2019 الى غاية يوم الاربعاء 10 جويلية 2019 بكامل تراب الجمهورية.وياتي هذا القرار، الذي تم اتخاذه خلال اجتماع المكتب التنفيذي للنقابة المنعقد السبت "بعد انتهاء المهلة التي منحها المكتب الوطني لسلطة الاشراف، احتجاجا على عدم التجاوب الجدي والتجاهل من طرف وزارة المالية واستخفافها بالمطالب الشرعية لاعوان الديوانة"، وفق بيان اصدرته النقابة.كما تقرر تنظيم وقفات احتجاجية ايام 11 و12 و13 جويلية 2019 من الساعة العاشرة صباحا الى منتصف النهار مع مواصلة حمل الشارة الحمراء بكامل تراب الجمهورية.واكدت النقابة الموحدة لاعوان الديوانة التونسية انه في صورة عدم الاستجابة لمطالبها من طرف وزارة المالية، ستتخذ اجراءات تصعيدية، وفق ذات البيان.ويذكر ان الإجتماع العام للنقابة الذي انعقد يومي 15 و 16 جوان 2019 بالحمامات (نابل)، قرّر إعطاء مهلة بأسبوعين لوزارة المالية، لتنفيذ محاضر الإتفاقات الممضاة منذ سنة 2016، قبل الدخول في سلسلة من التحركات التي يتيحها القانون.وأوضح رئيس المكتب التنفيذي للنقابة، حبيب الحبيبي، أن "هذه الإتفاقات تتضمن جملة من مطالب أعوان الديوانة منها بالخصوص الترفيع في منحة الخطر، على غرار بقية الأسلاك الميدانية، من جيش وحرس وطنيين والترفيع في قيمة الساعات الإضافية".كما ترفض النقابة "إخراج أعوان الديوانة من السلك النشيط الذي يتيح له القانون الخروج إلى التقاعد عن سن 57 سنة وذلك في ظل ازدياد الحديث مؤخرا عن مشروع أمر سيتم إصداره وسيتم بمقتضاه إخراج أعوان الديوانة من هذا السلك "، وفق المسؤول النقابي.