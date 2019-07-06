مدنين: العثور على 14جثة لحادثة غرق مهاجرين منطلقين من ليبيا في اتجاه أوروبا

Samedi 06 Juillet 2019



وات

- بلغ عدد الجثث التي انتشلتها وحدات الحماية المدنية والحرس البحري بسواحل ولاية مدنين موزّعة بين جربة وجرجيس والكتف في بن قردان 14 جثة حتى هذا اليوم وذلك من بين 82 جثة مفقودة في حادثة غرق مركب يحمل 86 مهاجرا غادروا ليبيا في عملية هجرة غير نظامية نحو ايطاليا وفق ما ذكره رئيس فرع الهلال الأحمر التونسي بمدنين منجي سليم.وتم العثور على أغلب هذه الجثث بسواحل جزيرة جربة بعدد جثث بلغ 10 جثث وجثة في جرجيس وثلاث في الكتف وفق الدكتور سليم الذي أضاف ان هذه الجثث لم تتآكل بعد غير أن روائح كريهة بدأت تنبعث منها ليتم وضعها في بيت الأموات بالمستشفى الى حين نقلها يوم الثلاثاء الى الطب الشرعي لاخضاعها الى التحليل الجيني ثم دفنها بالمقبرة الخاصة بمثل هذه الوضعيات بجرجيس.وتبّين من الجثث وجود 3 نساء من مجموع 7 نساء كنّ على متن تلك الرحلة الى جانب وجود 3 أطفال لم يتم بعد العثور على أية جثة منهم فيما يحمل هؤلاء المهاجرين الجنسيات المالية والغينية والإيفوارية حسب ما صرح به اثنان من المهاجرين اللذين تم إنقاذهما الاربعاء الماضي ويقيمان حاليا بمركز ايواء المهاجرين في جرجيس فيما يمكث ثالثهم بالمستشفى الجهوي في جرجيس.وكان قد توفي مهاجر ايفواري كان قد تم إنقاذه وهؤلا المهاجرين الثلاثة بسواحل جرجيس تفطن لوجودهم الاربعاء بحارة فتدخلت وحدات الحرس البحري لتنقذهم ويبقى بذلك يبقى 86 جثة مفقودة .