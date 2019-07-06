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التصريح بنتائج دورة المتفوقين في امتحان الباكالوريا الراغبين في الدراسة بالخارج والمعهد التحضيري بالمرسى

Samedi 06 Juillet 2019

Samedi 06 Juillet 2019
وات - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم السبت عن قائمة المترشحين المقبولين في دورة المتفوّقين في امتحان البكالوريا 2019 الراغبين في الحصول على منح جامعية للدراسة بالجامعات الفرنسية أو الألمانية أو الدراسة بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بالمرسى.
وكانت الوزارة قد مكنت هؤلاء المترشحين من معرفة نتائج هذا الاختبار أمس الجمعة وذلك بواسطة الإرساليات القصيرة قبل أن تنشر قائمة المقبولين منتصف نهار اليوم السبت على موقع www.orientation.tn ويتعيّن على المقبولين في دورة المتفوّقين إثر التّصريح بالنتائج اليوم الحضور وجوبا في الاجتماعات الإخباراية أيام 9 جويلية الجاري بالنسبة إلى المقبولين للدراسة بفرنسا ويوم 10 جويلية بالنسبة إلى المقبولين للدّراسة بالمعهد التحضيري للدراسات العلميّة والتقنية ويوم 17 جويلية بالنسبة إلى المقبولين للدراسة بألمانيا علما أنّ كلّ متغيّب عن هذه الاجتماعات يعتبر متخليا عن ترشحه.


  
  
     
  
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Special can 201
    17:00: Nigeria - Cameroun
    20:00: Egypte - Afrique du Sud
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Demi Finale
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