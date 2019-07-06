الكاف : القبض على امرأة منظمة عمليات هجرة غير نظامية انطلاقا من سواحل جرجيس

Samedi 06 Juillet 2019
وات - تمكنت فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بتاجروين التابعة لولاية الكاف، الجمعة، من الإطاحة بامرأة أصيلة الجهة منظمة عمليات هجرة غير نظامية باتجاه أوروبا انطلاقا من سواحل مدينة جرجيس (جنوب شرق).
وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية، اليوم السبت، بأنه بالتحري معها اعترفت أنها تتولى التوسط لأشخاص أصيلي تاجروين مقابل مبلغ مالي قدره 7000 دينار للشخص الواحد والتنقل معهم إلى جرجيس لاجتياز الحدود البحرية خلسة بالتنسيق مع شخص آخر.
وأضاف ذات المصدر أنه تمت مداهمة منزلها وتفتيشه تفتيشا دقيقا، حيث تمّ حجز مبلغ مالي قدره 3440 د وحوالات بنكية ودفتر ادخار بنكي باسم المظنون فيها، كما قامت بتحويل مبالغ مالية متفاوتة قدرت بـ 116 ألف دينار.
وذكر أن النيابة العمومية أذنت للفرقة المذكورة بالاحتفاظ بها وحجز المبلغ المالي والحوالات البنكية ودفتر الادخار وإدراج شريكها بالتفتيش ومباشرة قضية عدلية "تكوين وفاق قصد تسفير الأشخاص خارج أرض الوطن"، مؤكدا أن الأبحاث متواصلة.
وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية، اليوم السبت، بأنه بالتحري معها اعترفت أنها تتولى التوسط لأشخاص أصيلي تاجروين مقابل مبلغ مالي قدره 7000 دينار للشخص الواحد والتنقل معهم إلى جرجيس لاجتياز الحدود البحرية خلسة بالتنسيق مع شخص آخر.
وأضاف ذات المصدر أنه تمت مداهمة منزلها وتفتيشه تفتيشا دقيقا، حيث تمّ حجز مبلغ مالي قدره 3440 د وحوالات بنكية ودفتر ادخار بنكي باسم المظنون فيها، كما قامت بتحويل مبالغ مالية متفاوتة قدرت بـ 116 ألف دينار.
وذكر أن النيابة العمومية أذنت للفرقة المذكورة بالاحتفاظ بها وحجز المبلغ المالي والحوالات البنكية ودفتر الادخار وإدراج شريكها بالتفتيش ومباشرة قضية عدلية "تكوين وفاق قصد تسفير الأشخاص خارج أرض الوطن"، مؤكدا أن الأبحاث متواصلة.
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Par:lechef ( )
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