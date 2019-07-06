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يورو نيوز: رغم الضربات الإرهابية ، سياحة تونس تنتعش و إرتفاع ب25% في الحجوزات

Samedi 06 Juillet 2019

Samedi 06 Juillet 2019
باب نات - طارق عمراني - نشر موقع وكالة يورو نيوز في نسختها الفرنسية مقالا تحت عنوان
Malgré la menace terroriste, les touristes français sont de retour en Tunisie

أرفقه بمقطع فيديو من مدينة الحمامات السياحية حيث الشواطئ المشمسة و الطقس المعتدل و التواجد الأمني المكثف لتأمين سلامة السياح .
و أضاف المقال و أنه بعد ثورة 2011 وسلسلة الهجمات الإرهابية سنة 2015 فقدت تونس ملايين السياح ،غير أن القطاع السياحي بدأ بالتعافي هذه السنة رغم الهجوم الإرهابي المزدوج الذي عرفته العاصمة ،حيث أكد إتحاد منظمي الرحلات السياحية الفرنسية إرتفاع حجوزات السياح الفرنسيين إلى تونس ب 80000 هذه السنة بقفزة ب25% مقارنة بالسنة الماضية .


و أردف المقال بالإشارة إلى أن قطاع السياحة في تونس قطاع حيوي و يساهم بأكثر من 13% من الناتج القومي ،و تعتزم وزارة السياحة بلوغ عتبة ال9 مليون زائر سنة 2019 كما أنه و بحسب أصحاب النزل في الحمامات فإنه لم يتم تسجيل إلغاءات للحجوزات ،بل على العكس فالطلب يتزايد يوما بعد آخر .


  
  
     
  
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Special can 201
    17:00: Nigeria - Cameroun
    20:00: Egypte - Afrique du Sud
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
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Demi Finale
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