Radio Babnet Tunisie On Air: Instrumental Oriental - Ya Kalbi Ya Khali  

نشر الأمر المتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات بالرائد الرسمي

Samedi 06 Juillet 2019

Samedi 06 Juillet 2019
باب نات - تم نشر الأمر المتعلّق بدعوة الناخبين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية لتكون بذلك رئاسة الجمهورية قد احترمت الآجال التي أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.




وكان رئيس الجمهوريّة الباجي قايد السبسي، أعلن يوم الجمعة، أنّه أمضى على الأمر المتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 قائلا في هذا الصدد "سنواصل العمل من أجل أن تتمّ العهدة التي تنتهي أواخر ديسمبر 2019" .


ويشار إلى أن جدلا واسعا حدث في تونس بشأن إمكانية حدوث فراغ في منصب رئيس الجمهورية، إثر نقل الرئيس الباجي قايد السبسي الأسبوع الماضي الى المستشفى بعد وعكة صحية وصفها بلاغ لرئاسة الجمهورية بــ"الحادة" وانتشار شائعات بخصوص وفاته، وطرحت استفهامات كثيرة تتعلق بتوقيع أمر دعوة الناخبين لانتخابات 2019 قبل يوم 6 جويلية الحالي وكذلك بشأن التمديد في حالة الطوارئ.

  
  
     
  
cadre-c39689420f2d3267040b208df9aa5293-2019-07-06 09:46:32






0 de 0 commentaires pour l'article 185255



Special can 201
    17:00: Nigeria - Cameroun
    20:00: Egypte - Afrique du Sud
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


bike trails
En continu

السبت 06 جويلية 2019 | 3 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:09 19:44 16:16 12:31 05:05 03:11
31°
 35° % 40 :الرطــوبة
تونــس 26°
1.5 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
35°-2639°-2841°-3044°-3246°-27
  • Avoirs en devises
    13631,8

  • (5 juill)
  • Jours d'importation
    76
  •              1 € = 3,25706 DT        1$ =2,88300 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 juill)   1377,9 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1562404838|185255 447|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires