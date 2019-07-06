نشر الأمر المتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات بالرائد الرسمي

Samedi 06 Juillet 2019



باب نات

- تم نشر الأمر المتعلّق بدعوة الناخبين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية لتكون بذلك رئاسة الجمهورية قد احترمت الآجال التي أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.وكان رئيس الجمهوريّة الباجي قايد السبسي، أعلن يوم الجمعة، أنّه أمضى على الأمر المتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 قائلا في هذا الصدد "سنواصل العمل من أجل أن تتمّ العهدة التي تنتهي أواخر ديسمبر 2019" .ويشار إلى أن جدلا واسعا حدث في تونس بشأن إمكانية حدوث فراغ في منصب رئيس الجمهورية، إثر نقل الرئيس الباجي قايد السبسي الأسبوع الماضي الى المستشفى بعد وعكة صحية وصفها بلاغ لرئاسة الجمهورية بــ"الحادة" وانتشار شائعات بخصوص وفاته، وطرحت استفهامات كثيرة تتعلق بتوقيع أمر دعوة الناخبين لانتخابات 2019 قبل يوم 6 جويلية الحالي وكذلك بشأن التمديد في حالة الطوارئ.