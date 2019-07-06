منوبة: مشروع ضخم يجمع GMA وCity Cars وTotal

Samedi 06 Juillet 2019



حدث هام شهدته منطقة “قصر السعيد ” التابعة لولاية منوبة عشية يوم الخميس بتدشين سيتي كارز City Cars الوكيل الرسمي لماركة سيارات “كيا” KIA وكالتها الجديدة GMA “غلوبال موتورز أوتوموتيف” بحضور كل من زياد بن الشيخ المدير العام ل GMAـ ورياض العنابي المدير العام لـسيتي كارز وعمار الغريسي مدير مبيعات الزيوت التابعة لشركة “طوطال” TOTAL تونس ووالي منوبة أحمد السماوي.وتتمثل أهمية الحدث في التوليفة التي جمعت ثلاثي متكامل في عالم السيارات في مشروع وصفه مدير عام “طوطال” تونس بكونه يستجيب للشروط العالمية وانه يعرض لوحده ما يعادل كل زيوت السيارات المتدوالة في تونس.واكد المدير العام لوكالة GMA “غلوبال موتورز أوتوموتيف” أن تدشين وكالة “كيا” (Kia) الجديدة بولاية منوبة جاء اثر عامين من العمل والكدّ. لافتا الى ان المقر يمتدّ على مساحة جمليّة مغطاة تناهز 2600 متر مربّع تعرض فيها وكالة GMA الجديدة بيع مختلف نماذج وماركات العربات والسيارات من صنع “كيا” kia وبيع قطع الغيار الأصليّة وتوفير مصلحة ما بعد البيع تقدّم كلّ الخدمات الجيّدة بما فيها الصيانة وإصلاح السيارات. و قال في هذا الصدد “بفضل تجربة طويلة في عالم السيارات وفّرنا لحرفائنا أفضل الفضاءات لتمكينهم من أكثر ما يمكن من الرفاهيّة مع الحرص على ضمان أرقى درجات الفعاليّة لخدماتنا”.واعلن انه تم اعداد برمجة خاصة بإطلاق نشاط الوكالة الجديدة بمنوبة كاشفا ان شهر جويلية الجاري سيكون شهرا استثنائيا بالنسبة لوكالة kia الجديدة، باعتبار انه سيتم خلاله عرض بطاقات للتزوّد بالوقود وخدمات صيانة مجانيّة.من جانبه أبرز رياض العنابي مدير عام “سيتي كارز” أن شبكة KIA في تطوّر وتوسّع متواصلين وأنّ افتتاح الوكالة الجديدة يستجيب لاستراتيجيّة الشركة في النموّ والاقتراب أكثر ما يكون من حرفائها. وأضاف أن “سيتي كارز” تلبي حاجات كل الحرفاء في منطقة قصر السعيد بمنوبة التي قال انها تشهد نموّا كبيرا.أمّا عمار الغريسي مدير مبيعات الزيوت بشركة طوطال تونس فقد ابرز ان ولاية منوبة في حاجة لهذا النوع من المشاريع وأضاف: “لن أتحدّث عن شركة طوطال وانما سأتحدث عن شراكة عالميّة تربط بين مجمع طوطال و”كيا موتورز كوربوريشن” kia Motors Corporation وتقوم على 3 ركائز أساسيّة تتمثل في البحث والتطوير:وهنا تتعاون فرق الباحثين التابعين لطوطال و كيا من أجل تصوّر محرّكات واختبار الزيوت الملائمة وتصنيع المحركات والزيوت يتمّ تحويلها الى معمل التركيب اين يتمّ تزويد المحرّكات بزيوت”طوطال” والركيزة الثالثة تمثّلها الوكالة الجديدة التي تجسّد في مرحلة ما بعد البيع الشراكة العالميّة بين فرق “طوطال تونس” و “سيتي كارز” بمشاركة زياد بن الشيخ.وتابع “لاعطائكم فكرة عن هذه الشراكة يكفي أن أكشف لكم ان حجم الزيوت المعنيّة بهذه الشراكة يعادل حجم كل أنواع الزيوت الاخرى المتداولة بتونس أي 40 ألف طن ودعوني أؤكد أن هذه الشراكة تشمل زيوتا أصليّة مخصصة لسيارات “كيا” وأنها لا تتوفّر حاليّا بتونس ولكنّها تسوّق بكوريا وبأوروبا. ولكني أطمئنكم بأن مجمع “طوطال” ابتكر زيتا صناعيّا مائة بالمائة مخصّصا لسيارات “كيا” هو زيت TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY HKS 5W30 متوفّر بتونس.