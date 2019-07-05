الاتحاد الأوروبي يهنئ رئيس الدولة بعد امضائه الأمر المتعلق بدعوة الناخبين لانتخابات 2019

Vendredi 05 Juillet 2019
وات - توجه سفير الاتحاد الأوروبي بتونس باتريس بارغاميني اليوم الجمعة بالتهنئة لرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي على إثر امضائه على الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 وتقدم السفير الأوروبي في تغريدة على "تويتر" بالتهنئة باسم الاتحاد الأوروبي لرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بمناسبة امضاء الأمر المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات القادمة، مضيفا ان تونس والاتحاد الأوروبي يتقاسمان مجموعة من القيم المشتركة ومن أهمها الديمقراطية.
وكان رئيس الجمهوريّة الباجي قايد السبسي، أعلن اليوم الجمعة، أنّه أمضى على الأمر المتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 قائلا في هذا الصدد "سنواصل العمل من أجل أن تتمّ العهدة التي تنتهي أواخر ديسمبر 2019"
وكان رئيس الجمهوريّة الباجي قايد السبسي، أعلن اليوم الجمعة، أنّه أمضى على الأمر المتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 قائلا في هذا الصدد "سنواصل العمل من أجل أن تتمّ العهدة التي تنتهي أواخر ديسمبر 2019"
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Par:aziz75 (France )
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