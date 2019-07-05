Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Roubaiet El Khayam  

الاتحاد الأوروبي يهنئ رئيس الدولة بعد امضائه الأمر المتعلق بدعوة الناخبين لانتخابات 2019

Vendredi 05 Juillet 2019

Vendredi 05 Juillet 2019
وات - توجه سفير الاتحاد الأوروبي بتونس باتريس بارغاميني اليوم الجمعة بالتهنئة لرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي على إثر امضائه على الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 وتقدم السفير الأوروبي في تغريدة على "تويتر" بالتهنئة باسم الاتحاد الأوروبي لرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بمناسبة امضاء الأمر المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات القادمة، مضيفا ان تونس والاتحاد الأوروبي يتقاسمان مجموعة من القيم المشتركة ومن أهمها الديمقراطية.

وكان رئيس الجمهوريّة الباجي قايد السبسي، أعلن اليوم الجمعة، أنّه أمضى على الأمر المتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 قائلا في هذا الصدد "سنواصل العمل من أجل أن تتمّ العهدة التي تنتهي أواخر ديسمبر 2019"



  
  
     
  
cadre-ca6859d24ae9bfa2b14a46b6730f5a1b-2019-07-05 23:34:38






0 de 0 commentaires pour l'article 185249



Special can 201
    17:00: Nigeria - Cameroun
    20:00: Egypte - Afrique du Sud
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


bike trails
En continu

السبت 06 جويلية 2019 | 3 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:09 19:44 16:16 12:31 05:05 03:11
24°
 23° % 83 :الرطــوبة
تونــس 23°
0.45 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
23°-2339°-2641°-2839°-3043°-33
  • Avoirs en devises
    13631,8

  • (5 juill)
  • Jours d'importation
    76
  •              1 € = 3,25706 DT        1$ =2,88300 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 juill)   1377,9 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1562371944|185249 334|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires