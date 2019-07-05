2947 تلميذا ينالون مقاعد في المعاهد النموذجية بعد تفوقهم في مناظرة النوفيام ( عمر الولباني )

Vendredi 05 Juillet 2019



وات

- تأهل 2947 تلميذا للدخول الى المعاهد النموذجية في مناظرة امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام (النوفيام) دورة 2019، وفق ما أعلن المدير العام للامتحانات الوطنية عمر الولباني.وأكد الولباني اليوم الجمعة في تصريح لـ(وات)، أن نسبة النجاح العامة في هذه المناظرة بلغت 98ر66 بالمائة مرتفعة بنسبة 20 بالمائة بالمقارنة مع دورة العام الماضي، مضيفا، أن نسبة النجاح المسجلة لهذه الدورة لم يتم تحقيقها منذ 10 سنوات.وكشف أن المدارس الاعدادية العمومية سجلت نسبة نجاح عامة ب99ر65 بالمائة مقابل نسبة نجاح بالتعليم الخاص 71ر75 بالمائة وب50ر62 بالمائة للمترشحين بصفة فردية، مبينا ، أن عدد المرشحين لاجتياز هذه المناظرة بلغ 26498 تلميذا وحضر منهم 22381 في حين بلغ عدد الناجحين من بينهم 14991.وأعلن ، أن أعلى معدل في الدورة بلغ 12ر19 بالمدرسة الاعدادية النموذجية فرحات حشاد بولاية بنزرت وكان من نصيب التلميذة أسماء زهرة، مفيدا في سياق آخر، بأن 19 معهدا نموذجيا استوفت حاليا طاقة استيعابها من التلاميذ الجدد في حين مازالت بعض المقاعد شاغرة للمتفوقين في المناظرة وهي على التوالي كل من المعاهد النموجية في ولايات الكاف وقابس وزغوان وسليانة وتطاوين وتوزر ومنوبة.وألمح الولباني، الى امكانية اتخاذ وزير التربية حاتم بن سالم لقرار يسمح بفتح التناظر من أجل تمكين الراغبين ممن حصلوا على معدل 15 فما فوق في نيل مقاعد للدراسة بهذه المعاهد ممن لم يحظوا بالتسجيل في المعاهد التي طلبوا الدراسة بها بالاعتماد على ترتيب نتائجهم المسجلة في المناظرة.وأفاد في ذات السياق، أن 2947 تلميذا قد تمكنوا من نيل المعدل المؤهل للدخول الى المعاهد النموذجية من مجموع مقاعد للدراسة وضعتها الوزارة لفائدة تلاميذ مناظرة ختم التعليم الأساسي العام تناهز 3125.