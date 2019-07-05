Vendredi 05 Juillet 2019



قضت محكمة نرويجية بالسجن خمس سنوات على الوزير السابق، سفين لودفيغسين، على خلفية اتهامه بارتكاب اعتداءات جنسية بحق ثلاثة من طالبي اللجوء قبل عدة سنوات.وأفاد مراسل الأناضول أن المحكمة أدانت لودفيغسين (72 عاما) لاستغلاله منصبه كحاكم مقاطعة "ترومس" شمالي البلاد، واعتدائه على ثلاثة لاجئين.ووقعت الحوادث في مقاطعة ترومس خلال الأعوام 2011-2017، وتتراوح أعمار اللاجئين الثلاثة بين 25 و 26 و 34 عاما، حيث عرض لودفيغسين عليهم وظائف وأماكن إقامة مقابل "خدمات جنسية".وأوضحت المحكمة أن الحوادث الجنسية وقعت في منزل ومكتب لودفيغسين، مشيرة أن اثنين من الضحايا خشوا أن تسحب منهم تصاريح الإقامة إذا لم يرضخا لمطالب لودفيغسين.وطالب المدعي لودفيغسين بدفع تعويض مالي لضحايا الاعتداء الجنسي بمبلغ قدره 743 ألف كرون نرويجي (87 ألف دولار).وشغل السياسي النرويجي لودفيغسن منصب وزير الثروة السمكية في 2001-2005 وحاكم مقاطعة ترومس في 2006-2014.