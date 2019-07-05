القصرين: أكثر من 6ر51 مليون دينار لتمويل مشاريع الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية في الجهة

Vendredi 05 Juillet 2019



وات

- تبلغ الكلفة الجملية لمشاريع الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية في ولاية القصرين، الذي تشرف على تنفيذه وكالة التهذيب والتجديد العمراني بتفويض من وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ، 51 مليون و655 ألف دينار وفق ما ذكره رئيس المشاريع في وكالة التهذيب والتجديد العمراني بالقصرين رضا زايدي.وذكر زايدي ، اليوم الجمعة ، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة أن الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية بالقصرين يشمل كل من أحياء السلام في بلدية فوسانة بكلفة تقدر ب6 فاصل 3 مليون دينار ، وحي الزهور في بلدية سبيبة بكلفة 5 فاصل 3 مليون دينار ، وحي السرور ببلدية سبيطلة بكلفة 5 فاصل 4 مليون دينار وبلدية بوزقام بكلفة 6 مليون دينار ، إلى جانب أحياء النور الشرقي ببلدية النور في مدينة القصرين وهم حي السلام 1 و2 وحي الفتح 1 و2 وحي المنار بكلفة تقدر ب28 مليون دينار .وأوضح أن مكوّنات هذا الجيل تتضمن بالخصوص تغليف الطرقات بالخرسانة الإسفلتية وتبليط الأرصفة والربط بشبكات التطهير والتنوير العمومي والماء الصالح للشرب وقنوات تصريف مياه الأمطار والتشجير ، مضيفا أنه سيتم قريبا إمضاء اتفاقيات مع البلديات المعنية بالبرنامج وعقد سلسلة من الجلسات مع كافة الأطراف ذات الصلة لدراسة الإشكاليات المطروحة ومتطلبات الأحياء مع تعيين مكاتب دراسات للقيام بالدراسات اللازمة للمشروع ليتم في أخر مرحلة إعلان طلب عروض إنجاز المشروع.جدير بالذكر أنه تم أمس الخميس بالعاصمة خلال الندوة الوطنية حول تهذيب الأحياء الشعبية بمختلف ولايات الجمهورية عرض كافة مكوّنات وخصائص الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية الذي يشمل 146 حيّا موزعة على 99 بلدية بكامل الولايات وبكلفة جملية تقدر ب635 مليون دينار وينتفع به 780 ألف ساكن .ومن المؤمّل أن يتم خلال السداسية الثانية لسنة 2019 الشروع في إعداد الدراسات اللازمة لهذا الجيل وذلك إثر استكمال إجراءات البرنامج لتنتهي الأشغال خلال سنة 2024 .