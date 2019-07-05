البورصة في أسبوع: ارتفاع توننداكس بنسبة 96ر0 بالمائة

Vendredi 05 Juillet 2019



وات

- سجل المؤشر المرجعي لبورصة تونس "توننداكس"، في اختتام معاملات الأسبوع الممتد من 1 الى 5 جويلية 2019، ارتفاعا بنسبة 96ر0 بالمائة ليصل الى مستوى 43ر7217 نقطة وذلك نتيجة تحسن آداء كل المؤشرات القطاعية (باستثناء مؤشر قطاع الايجار المالي والتأمينات)، وفق تحليل الوسيط بالبورصة "تونس للأوراق المالية".وبلغ معدل حجم المبادلات، خلال الأسبوع، نحو 8ر5 مليون دينار (م د) للحصة الواحدة.وشهدت السوق، أمس الخميس، مبادلتين في شكل كتل لأسهم شركة صنع المشروبات في تونس بحجم مبادلات يناهز 15 م د.وبخصوص اداء الاسهم، سجل سهم البنك العربي لتونس أفضل اداء في هذا الأسبوع، ليتطور بنسبة 9ر12 بالمائة ويبلغ 170ر5 دينار (د) مع تحقيق حجم تداول في حدود 7ر2 م د.وتطورت قيمة سهم الشركة التونسية لصناعة الورق بنسبة 5ر6 بالمائة (600ر6 د) وسط حجم مبادلات بنحو 5ر0 م د.علما أن رأس مال الشركة قد زاد بنسبة 48 بالمائة بقيمة 184 م د منذ بداية السنة.وتقلص، في المقابل، سعر سهم الشركة التونسية للصناعات الصيدلية بنسبة 15 بالمائة (360ر3 د) وسط حجم مبادلات ضئيل بقيمة 5 آلاف دينار.علما أن فرع الصيدلية المركزية لم ينشر الى حد الآن القوائم المالية لسنة 2018.وسجل سهم شركة صنع المشروبات في تونس، التي استقطبت اهتمام المستثمرين، تطورا محتشما بنسبة 5ر0 بالمائة (700ر19 د) مع تغذية السوق بموارد تمثل 60 بالمائة من حجم مبادلات الأسبوع.