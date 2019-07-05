رئيسة لجنة الإصلاح الإداري: ''ما تزال المساعي متواصلة لإيجاد توافقات بخصوص انتخاب المحكمة الدستورية''

Vendredi 05 Juillet 2019
وات - أعربت عضو مجلس نواب الشعب، منية ابراهيم، رئيسة لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، عن "أسفها لعدم التوصل إلى انتخاب الهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، رغم التوصل إلى توافق بين الكتل على أعضاء الهيئة"، مفسرة ذلك بعدم توفّر النصاب القانوي المطلوب أي انتخاب اعضاء الهيئة بنسبة الثلثين (145 صوتا/217 نائبا)، بعد أن تم تسجيل حضور 159 نائبا، بينما تم تسجيل 10 ورقات بيضاء و6 ورقات ملغاة، بما حال دون انتخاب أي عضو.
وأكدت رئيسة اللجنة في السياق ذاته أن التوافقات بخصوص أعضاء الهيئة الدستورية موجودة، "بينما ما تزال المساعي متواصلة لإيجاد توافقات بخصوص انتخاب المحكمة الدستورية"، وذلك في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة بالحمامات، على هامش مشاركتها في ورشة عمل حول خطة العمل 2020/2019 للإستراتجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
يُذكر أن مكتب مجلس نواب الشعب، قرّر أمس الخميس، عقد جلستين عامتين الأسبوع المقبل، لاستكمال انتخاب 3 أعضاء في المحكمة الدستورية ومواصلة انتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
وأكدت رئيسة اللجنة في السياق ذاته أن التوافقات بخصوص أعضاء الهيئة الدستورية موجودة، "بينما ما تزال المساعي متواصلة لإيجاد توافقات بخصوص انتخاب المحكمة الدستورية"، وذلك في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة بالحمامات، على هامش مشاركتها في ورشة عمل حول خطة العمل 2020/2019 للإستراتجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
يُذكر أن مكتب مجلس نواب الشعب، قرّر أمس الخميس، عقد جلستين عامتين الأسبوع المقبل، لاستكمال انتخاب 3 أعضاء في المحكمة الدستورية ومواصلة انتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
bike trails
En continu
- 17:28 البيان الفضيحة..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:09
|19:44
|16:15
|12:31
|05:05
|03:10
|
29°
|29°
|% 58
|:الرطــوبة
|تونــس
|22°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|29°-22
|39°-27
|38°-28
|40°-30
|44°-31
Follow @babnet_Tunisie
(138 424) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
(125 783) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
(100 302) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 91 406) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 90 667) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 77 000) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 73 873) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 70 846) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 66 901) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 55 945) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 54 833) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 50 720) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 46 848) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 45 795) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 44 685) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 43 152) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 41 644) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 41 280) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 40 272) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 38 764) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
Par:karimyousef (France )
Sur: الشاهد يمنع النقاب في المؤسسات والمنشآت العمومية وسط دعوات لمنعه في الفضاء العام