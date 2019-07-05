Vendredi 05 Juillet 2019



وات

- تم اليوم الجمعة، بمقر المركز الوطني البيداغوجي، تدشين وحدتين جديدتين للطباعة إحداهما مختصة في طباعة الكتب بطريقة البراي .واعتبر وزير التربية حاتم بن سالم أن وحدة الطباعة المختصة في طباعة الكتب بطريقة البراي تعد "مكسبا تاريخا ومكسبا هاما" وستوفر للمكفوفين كتبا ذات جودة وبأسعار في المتناول، مشددا على ضرورة تمتيع المكفوفين مثلهم مثل بقية الشرائح التلمذية بحقهم في التعلم.ومن جهته أكد الرئيس المدير العام للمركز الوطني البيداغوجي رياض بوبكر أن وحدة المطبعة الثانية ستمكن من الترفيع من إنتاجية المركز وبذلك سيتم القطع مع إمكانية حصول نقص في إنتاجية الكتب .و أكد بوبكر أن الكتاب المدرسي سيكون متوفرا بالكميات المطلوبة وفي الآجال المحددة رغم انه تم ،خلال هذه السنة و بصفة استثنائية، توريد الورق من الخارج بسبب توقف الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بولاية القصرين‎ عن الإنتاج ، مشيرا إلى أن الدولة قامت بتدعيم هذا الورق المستورد و بالتالي ستحافظ الكتاب المدرسية بالنسبة لجميع المستويات على أثمانها المعتادة التي لم تتغير منذ سنوات.و بين أن محتوى الكتب المدرسية سيظل على حاله بالنسبة للسنة الدراسية المقبلة 2019-2020، إلا أنه سيتم القيام ببعض التغييرات في مضمون الكتب المدرسية بالنسبة للسنة الدراسية 2020-2021 حيث تعمل لجان مختصة، منذ الآن، على مراجعة مضامينها في اتجاه التخفيف في بعض المواد ورقمنتها.