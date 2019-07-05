المنستير: افتتاح أشغال الندوة الدولية ''حوكمة وإدارة السلامة المرورية'' والإعلان عن تأسيس الاتحاد العربي للسلامة المرورية ومقره تونس

Vendredi 05 Juillet 2019



وات

- أعلن رئيس جمعية "تونس للسلامة المرورية" بلال الونيفي اليوم الجمعة بمناسبة افتتاح أشغال الندوة الدولية، التي تتواصل أشغالها يومين بالمنستير تحت شعار "حوكمة وإدارة السلامة المرورية" عن تأسيس الاتحاد العربي للسلامة المرورية، الذي يعدّ ضمن أعضائه إلى حدّ الآن 10 دول عربية، واحتضان تونس لمقره.وأوضح رئيس الاتحاد العربي للسلامة المرورية سعيد الحارثي، أنّ "حوادث المرور في الدول العربية تتسبب في خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات وتهدر أموالا طائلة كانت ستصرف في التنمية لفائدة المواطن العربي".وأضاف أنّ "ما يبعث على القلق، هو ان عديد الدول العربية على رأس قائمات أعلى نسب حوادث المرور في العالم" معتبرا أنّه "رغم المجهودات المبذولة من قبل مختلف المتدخلين من حكومات وجمعيات، فانه لابّد من مواصلة البحث والاجتهاد لايجاد وسائل علمية ناجعة من شأنها التخفيض من نسبة الوفايات والإصابات نتيجة الحوادث على الطرقات" واعتبر أنّ "الجميع يتحمل جزءا من المسؤولية، بما في ذلك مستعمل الطريق، الذي لابّد له من احترام القوانين المنظمة للسير وأن يكون على درجة كبيرة من الوعي".وثمن عقد هذه الندوة الدولية "لتبادل التجارب وللاطلاع على المستجدات في مجال السلامة المرورية التي تصنف اليوم ضمن المجالات التي ينكب عليها الباحثون من عدّة اختصاصات علمية كتركيب وسائل المساعدة الذكية داخل عربات النقل لكبح السرعة، والفرملة الذاتية في حالات الطوارئ"، واعتبر أنّ هذه الندوة "لبنة إضافية لتحقيق ما ينشدونه في مرحلة أولى، وهو التخفيض من نسبة حوادث المرور من خلال انجاز دراسات معمقة حول أسباب حوادث المرور لايجاد الحلول الناجعة لهذه الظاهرة".