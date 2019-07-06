اتفاقية بين وزارة الشؤون الاجتماعية وجمعية العمل ضد الإقصاء لمساعدة الأطفال الجانحين على الاندماج مهنيا

Samedi 06 Juillet 2019



وات

- وقع وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، اليوم الجمعة، بمقر الوزارة اتفاقية تعاون مع رئيسة منظمة العمل ضد الإقصاء "فايس تونس" زهرة بن نصر تهدف إلى مساعدة الأطفال الذين يعانون من وضعيات خاصة سواء كانوا في الإصلاحية أو السجون أو مراكز الدفاع الاجتماعي على التكوين والادماج المهني داخل مؤسسات شغلية.ويندرج إمضاء هذه الاتفاقية في اطار مشروع "دعم الادماج الاجتماعي والمهني للأطفال في نزاع مع القانون والمساجين المهددين بخطر الاستقطاب في التطرف العنيف" والممول من قبل الاتحاد الأوروبي.وسيتم تنفيذ مراحل هذا المشروع الذي أطلق عليه اسم "ابني وشوف غدوة خير" بصفة تشاركية بين الوزارة ومنظمة "فايس تونس" والاتحاد الأوروبي على امتداد ثلاث سنوات (2019-2021).وقال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي لـ(وات) إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة إضافية على طريق تعزيز العمل الاجتماعي والانساني بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني قصد العمل على إدماج الأطفال الذين يعيشون وضعيات صعبة ووقايتهم من الانحراف أو الانزلاق في خطر التطرف وتمكينهم من فرص الاندماج في حياة مهنية تفتح لهم الآفاق.من جهتها، قالت رئيسة منظمة العمل ضد الإقصاء "فايس تونس" زهرة بن نصر إن هذا البرنامج يستهدف الإحاطة بالأطفال المودعين بالإصلاحية أو السجون أو مراكز الدفاع والادماج الاجتماعي في كل من مناطق دوار هيشر وسوسة وبنزرت والملاسين وسكرة وباجة وفوشانة، فضلا عن أقسام النهوض الاجتماعي في تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة.ويعتمد مشروع التعاون مع منظمة "فايس تونس" على مقاربة وقائية للأطفال والشبان في نزاع مع القانون والمرتكبين لجنح أو مخالفات والمعرضين إلى مخاطر الاستقطاب الديني من أجل تأهيلهم ومرافقتهم في مجال التكوين والادماج الاجتماعي والمهني وتشجيعهم على الانخراط في العمل الجمعياتي كوقاية لهم من الاقصاء الاجتماعي والتهميش والانحراف.وستقوم منظمة "فايس تونس"، انطلاقا من شهر جويلية الجاري، بالتعاون مع مراكز الدفاع والادماج الاجتماعي التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية (عددها 24 مركزا) بتحديد قائمات الأطفال والشبان في نزاع مع القانون وتأمين المرافقة اللازمة للأطفال والشبان قصد تكوينهم مهنيا بما يتماشى مع متطلبات سوق الشغل لتسهيل عملية ادماجهم اقتصاديا.وقالت مديرة الدفاع الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية منية تبر النعيمي لـ(وات) إن مراكز الدفاع والادماج الاجتماعي تقدم للأطفال والشبان المنقطعين عن التعليم والمصرحين من الإصلاحية والسجون برامج وورشات تدريب وتأهيل تربوي ومهني ونفسي ورياضي (دون الإقامة بالمراكز) بهدف ادماجهم في ما بعد في مسالك مهنية داخل المؤسسات المشغلة.وأكدت بأن التعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة "فايس تونس" ستمكن من تحسين الاحاطة بهؤلاء الأطفال، مشيرة إلى أن المنظمة المذكورة تعمل على تشبيك العلاقات مع مؤسسات خاصة بهدف ادماج الأطفال الخاضعين لهذا البرنامج لتدريبهم ووتشغيلهم في حال بلغوا السن القانونية.