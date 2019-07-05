بداية من 15 جويلية الجاري تمكين أصحاب المكتبات من اقتناء الكتب و الكراسات، باستعمال البطاقات النقدية الذكي

Vendredi 05 Juillet 2019
وات - سيتم بداية من 15 جويلية الجاري تمكين أصحاب المكتبات من اقتناء الكتب و الكراسات، باستعمال بطاقات نقدية ذكية، وذلك من كافة فروع المركز الوطني البيداغوجي الموزعة على كامل تراب الجمهورية.
وتولى كل من المدير عام نقديات تونس خالد بالطيب و الرئيس المدير العام للمركز الوطني البيداغوجي رياض بوبكر ،اليوم الجمعة، توقيع اتفاقية تعاون ،بمقر المركز، لتفعيل هذه الخدمة الرقمية لفائدة أصحاب المكتبات.
وأشار بوبكر إلى أن هذه البطاقات البنكية مسبقة الدفع، التي تمكن من القيام بعمليات اقتناء تصل إلى حدود 30 ألف دينار ولا يتجاوز ثمنها 5 دينارات عن كل سنة ، متوفرة في كل من "بنك التجاري" و "الشركة التونسية للبنك" و "بنك الإسكان"، مشيرا الى أنه يتم اقتطاع 500 مليم فقط عن كل عملية شراء كما ان عملية استرجاعها ممكنة في صورة ضياعها.
ومن جانبه بين بالطيب أن هذه الخدمة الرقمية الموجهة لحوالي 4500 مكتبة موزعة على كامل تراب الجمهورية، ستمكن أصحاب المكتبات من تجنب مخاطر التنقل بمبالغ كبيرة كما ستيسر لهم عمليات الشراء المتوقعة التي قال إنها ستناهز ما يقارب 30 ألف عملية.
دلال
وتولى كل من المدير عام نقديات تونس خالد بالطيب و الرئيس المدير العام للمركز الوطني البيداغوجي رياض بوبكر ،اليوم الجمعة، توقيع اتفاقية تعاون ،بمقر المركز، لتفعيل هذه الخدمة الرقمية لفائدة أصحاب المكتبات.
وأشار بوبكر إلى أن هذه البطاقات البنكية مسبقة الدفع، التي تمكن من القيام بعمليات اقتناء تصل إلى حدود 30 ألف دينار ولا يتجاوز ثمنها 5 دينارات عن كل سنة ، متوفرة في كل من "بنك التجاري" و "الشركة التونسية للبنك" و "بنك الإسكان"، مشيرا الى أنه يتم اقتطاع 500 مليم فقط عن كل عملية شراء كما ان عملية استرجاعها ممكنة في صورة ضياعها.
ومن جانبه بين بالطيب أن هذه الخدمة الرقمية الموجهة لحوالي 4500 مكتبة موزعة على كامل تراب الجمهورية، ستمكن أصحاب المكتبات من تجنب مخاطر التنقل بمبالغ كبيرة كما ستيسر لهم عمليات الشراء المتوقعة التي قال إنها ستناهز ما يقارب 30 ألف عملية.
دلال
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
bike trails
En continu
- 17:28 البيان الفضيحة..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:09
|19:44
|16:15
|12:31
|05:05
|03:10
|
24°
|24°
|% 78
|:الرطــوبة
|تونــس
|21°
|
1.5 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|24°-21
|39°-26
|40°-28
|40°-30
|44°-32
Follow @babnet_Tunisie
(138 428) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
(125 995) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
(100 308) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 91 545) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 90 668) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 77 006) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 73 899) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 70 867) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 66 905) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 55 947) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 54 838) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 50 733) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 46 851) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 45 798) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 44 705) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 43 154) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 41 644) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 41 454) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 40 275) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 38 772) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
Par:Nouri (Switzerland )
Sur: محسن مرزوق : بوتين ''ما ينطق عن الهوى'' و على الخارجية التونسية مساءلة تركيا حول تدخلها في ليبيا