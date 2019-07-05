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بداية من 15 جويلية الجاري تمكين أصحاب المكتبات من اقتناء الكتب و الكراسات، باستعمال البطاقات النقدية الذكي

Vendredi 05 Juillet 2019

Vendredi 05 Juillet 2019
وات - سيتم بداية من 15 جويلية الجاري تمكين أصحاب المكتبات من اقتناء الكتب و الكراسات، باستعمال بطاقات نقدية ذكية، وذلك من كافة فروع المركز الوطني البيداغوجي الموزعة على كامل تراب الجمهورية.
وتولى كل من المدير عام نقديات تونس خالد بالطيب و الرئيس المدير العام للمركز الوطني البيداغوجي رياض بوبكر ،اليوم الجمعة، توقيع اتفاقية تعاون ،بمقر المركز، لتفعيل هذه الخدمة الرقمية لفائدة أصحاب المكتبات.

وأشار بوبكر إلى أن هذه البطاقات البنكية مسبقة الدفع، التي تمكن من القيام بعمليات اقتناء تصل إلى حدود 30 ألف دينار ولا يتجاوز ثمنها 5 دينارات عن كل سنة ، متوفرة في كل من "بنك التجاري" و "الشركة التونسية للبنك" و "بنك الإسكان"، مشيرا الى أنه يتم اقتطاع 500 مليم فقط عن كل عملية شراء كما ان عملية استرجاعها ممكنة في صورة ضياعها.


ومن جانبه بين بالطيب أن هذه الخدمة الرقمية الموجهة لحوالي 4500 مكتبة موزعة على كامل تراب الجمهورية، ستمكن أصحاب المكتبات من تجنب مخاطر التنقل بمبالغ كبيرة كما ستيسر لهم عمليات الشراء المتوقعة التي قال إنها ستناهز ما يقارب 30 ألف عملية.
دلال

  
  
     
  
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Special can 201
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    20:00: Ouganda - Sénégal (0-1)
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
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