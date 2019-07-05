نشر قائمة المقبولين نهائيا في المناظرة المتعلقة بانتداب 126 شخصا من ذوي الإعاقة الشهر القادم على أقصى تقدير (مسؤول)

Vendredi 05 Juillet 2019



وات

- سيتم نشر قائمة المقبولين نهائيا في المناظرة المتعلقة بانتداب 126 شخصا من ذوي الإعاقة في 32 وزارة ومؤسسة عمومية على أقصى تقدير في نهاية شهر أوت المقبل، وفق ما أكده، اليوم الجمعة، لـ(وات) سامي بلغيث مدير عام بوزارة الشؤون الاجتماعية.وقال بلغيث إن لجنة الفرز والتقييم عقدت منذ فترة اجتماعات ماراثونية بلغت 40 جلسة عمل للتثبت من الملفات الواردة لوزارة الشؤون الاجتماعية عبر البريد، كاشفا بأنه سيتم خلال شهر جويلية الجاري التثبت من الملفات المقبولة أوليا من قبل اللجنة الطبية الفنية لتقييم مدى تطابق القدرات الجسدية والذهنية للمترشحين مع متطلبات الشغل في الوزارات والمؤسسات العمومية المعنية.وتم فتح باب الترشح لهذه المناظرة، الثالثة على التوالي بعد الثورة، في 2 نوفبمر 2018 إلى غاية 30 من الشهر نفسه.وقد بلغ عدد المطالب الواردة حصريا عن طريق البريد إلى وزارة الشؤون الاجتماعية 2638 مطلبا.وسيتم انتداب 126 شخصا من ذوي الإعاقة في 4 وزارات وهي الشؤون الاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والتشغيل والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، إضافة إلى 28 مؤسسة عمومية.ويأتي فتح الترشح لانتداب الأشخاص ذوي الإعاقة في اطار الفصل 29 جديد من القانون عدد 41 لسينة 2016 المتلعق بالنهوض بالأشاخاص ذوي الاعاقة وحمايتهم والذي يقضي بتخصيص نسبة لا تقل عن 2 بالمائة من الانتدابات في الوزارات تسند بالأولوية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة.وينسحب هذا الإجراء على المؤسسات العمومية والخاصة التي تشغل مائة شخص فما فوق.