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حركة تحيا تونس: البلاد تجاوزت مرحلة التّردد والتشكيك بعد إمضاء رئيس الجمهوريّة على مرسوم دعوة الناخبين للإنتخابات التّشريعيّة والرّئاسية

Vendredi 05 Juillet 2019

Vendredi 05 Juillet 2019
وات - اعتبرت حركة تحيا تونس، أن البلاد "تجاوزت مرحلة التّردد والتشكيك"، بعد إمضاء رئيس الجمهوريّة، اليوم الجمعة، على الأمر الرئاسي لدعوة الناخبين للإنتخابات التّشريعيّة والرّئاسية، مؤكدة أن تونس "تسير بخطى ثابتة في ترسيخ الدّيمقراطية وتثبيت أركان دولة القانون والمؤسسات".
وجدّدت الحركة في بيان لها تشبثها بإجراء الإنتخابات في موعدها، "احترامًا للدستور ولسيادة الشعب".

كما دعت كل القوى السياسية والمدنية إلى "التعاون على توفير مناخات ملائمة لإجراء هذه الإنتخابات واحترام قواعد التنافس النزيه وقواعد اللعبة الديمقراطية تحت سقف القانون".


كما دعا الحزب الجميع، إلى "التزام اليقظة لحماية هذا الإستحقاق الوطني المفصلي في تاريخ البلاد، إزاء المخاطر التي قد تهدده، وذلك بالحفاظ على الوحدة الوطنية وقواسم العيش المشترك ومبادئ السلم الإجتماعي ومواصلة العمل على النهوض باقتصاد البلاد، خاصة بعد ظهور مؤشرات إيجابية في عديد المجالات"، حسب نص البيان ذاته.

  
  
     
  
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Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
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