حركة تحيا تونس: البلاد تجاوزت مرحلة التّردد والتشكيك بعد إمضاء رئيس الجمهوريّة على مرسوم دعوة الناخبين للإنتخابات التّشريعيّة والرّئاسية

Vendredi 05 Juillet 2019
وات - اعتبرت حركة تحيا تونس، أن البلاد "تجاوزت مرحلة التّردد والتشكيك"، بعد إمضاء رئيس الجمهوريّة، اليوم الجمعة، على الأمر الرئاسي لدعوة الناخبين للإنتخابات التّشريعيّة والرّئاسية، مؤكدة أن تونس "تسير بخطى ثابتة في ترسيخ الدّيمقراطية وتثبيت أركان دولة القانون والمؤسسات".
وجدّدت الحركة في بيان لها تشبثها بإجراء الإنتخابات في موعدها، "احترامًا للدستور ولسيادة الشعب".
كما دعت كل القوى السياسية والمدنية إلى "التعاون على توفير مناخات ملائمة لإجراء هذه الإنتخابات واحترام قواعد التنافس النزيه وقواعد اللعبة الديمقراطية تحت سقف القانون".
كما دعا الحزب الجميع، إلى "التزام اليقظة لحماية هذا الإستحقاق الوطني المفصلي في تاريخ البلاد، إزاء المخاطر التي قد تهدده، وذلك بالحفاظ على الوحدة الوطنية وقواسم العيش المشترك ومبادئ السلم الإجتماعي ومواصلة العمل على النهوض باقتصاد البلاد، خاصة بعد ظهور مؤشرات إيجابية في عديد المجالات"، حسب نص البيان ذاته.
وجدّدت الحركة في بيان لها تشبثها بإجراء الإنتخابات في موعدها، "احترامًا للدستور ولسيادة الشعب".
كما دعت كل القوى السياسية والمدنية إلى "التعاون على توفير مناخات ملائمة لإجراء هذه الإنتخابات واحترام قواعد التنافس النزيه وقواعد اللعبة الديمقراطية تحت سقف القانون".
كما دعا الحزب الجميع، إلى "التزام اليقظة لحماية هذا الإستحقاق الوطني المفصلي في تاريخ البلاد، إزاء المخاطر التي قد تهدده، وذلك بالحفاظ على الوحدة الوطنية وقواسم العيش المشترك ومبادئ السلم الإجتماعي ومواصلة العمل على النهوض باقتصاد البلاد، خاصة بعد ظهور مؤشرات إيجابية في عديد المجالات"، حسب نص البيان ذاته.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
bike trails
En continu
- 17:28 البيان الفضيحة..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:09
|19:44
|16:15
|12:31
|05:05
|03:10
|
29°
|29°
|% 58
|:الرطــوبة
|تونــس
|22°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|29°-22
|39°-27
|38°-28
|40°-30
|44°-31
Follow @babnet_Tunisie
(138 424) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
(125 783) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
(100 302) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 91 406) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 90 667) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 77 000) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 73 873) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 70 846) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 66 901) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 55 945) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 54 833) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 50 720) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 46 848) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 45 795) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 44 685) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 43 152) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 41 644) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 41 280) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 40 272) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 38 764) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
Par:karimyousef (France )
Sur: الشاهد يمنع النقاب في المؤسسات والمنشآت العمومية وسط دعوات لمنعه في الفضاء العام