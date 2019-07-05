وزير الداخلية يشرف على الندوة الدولية للسلامة على الطرقات

Vendredi 05 Juillet 2019
باب نات - أشرف صباح اليوم الجمعة 05 جويلية 2019، وزير الداخلية "هشام الفراتي" بولاية المنستير نيابة عن رئيس الحكومة "يوسف الشاهد"، على افتتاح الندوة الدُوليّة للسلامة على الطرقات التي تُنظمها جمعية تونس للسلامة المرورية تحت شعار "حوكمة وإدارة السلامة المرورية: التجارب والمقاربات" .
وكانت هذه التظاهرة مناسبة أكّد خلالها الوزير حرص وزارة الداخلية على تسخير كل الإمكانيات المُتاحة وتكثيف الجهود للحدّ من حوادث المرور عملا بالتوصيات المتعلقة بتحسين جودة السلامة والأمن على الطرقات، المنبثقة عن الحوار الوطني والحوارات الجهوية في إطار "أسبوع النقل" الذي انتظم بمبادرة من الحكوم.
كما أشار إلى أن السلامة المرورية هي شأن وطني تساهم فيه إلى جانب الأجهزة المعنيّة التابعة للدولة، مكوّنات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطن وهذه المسؤولية المشتركة تستدعي تظافر جميع الجهود من أجل بلوغ هدف التخفيض من حوادث الطرقات بالعمل الوقائي والزجري على حد سواء، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد تطوير برامج عمليّة تعكس رؤية مستقبلية للسلامة المرورية قوامها تثمين البحث العلمي والاستفادة من التكنولوجيات الحديثة. وفي الختام، أكّد وزير الداخلية على أهمية مثل هذه التظاهرات لمزيد تعميق الوعي لدى المواطن بخطورة هذه المعضلة الاجتماعية وضرورة معاضدته لجهود الدولة لمكافحتها والحد من جسامة آثارها.
وكانت هذه التظاهرة مناسبة أكّد خلالها الوزير حرص وزارة الداخلية على تسخير كل الإمكانيات المُتاحة وتكثيف الجهود للحدّ من حوادث المرور عملا بالتوصيات المتعلقة بتحسين جودة السلامة والأمن على الطرقات، المنبثقة عن الحوار الوطني والحوارات الجهوية في إطار "أسبوع النقل" الذي انتظم بمبادرة من الحكوم.
كما أشار إلى أن السلامة المرورية هي شأن وطني تساهم فيه إلى جانب الأجهزة المعنيّة التابعة للدولة، مكوّنات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطن وهذه المسؤولية المشتركة تستدعي تظافر جميع الجهود من أجل بلوغ هدف التخفيض من حوادث الطرقات بالعمل الوقائي والزجري على حد سواء، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد تطوير برامج عمليّة تعكس رؤية مستقبلية للسلامة المرورية قوامها تثمين البحث العلمي والاستفادة من التكنولوجيات الحديثة. وفي الختام، أكّد وزير الداخلية على أهمية مثل هذه التظاهرات لمزيد تعميق الوعي لدى المواطن بخطورة هذه المعضلة الاجتماعية وضرورة معاضدته لجهود الدولة لمكافحتها والحد من جسامة آثارها.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
bike trails
En continu
- 17:28 البيان الفضيحة..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:09
|19:44
|16:15
|12:31
|05:05
|03:10
|
29°
|29°
|% 58
|:الرطــوبة
|تونــس
|22°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|29°-22
|39°-27
|38°-28
|40°-30
|44°-31
Follow @babnet_Tunisie
(138 424) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
(125 783) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
(100 302) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 91 406) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 90 667) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 77 000) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 73 873) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 70 846) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 66 901) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 55 945) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 54 833) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 50 720) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 46 848) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 45 795) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 44 685) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 43 152) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 41 644) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 41 280) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 40 272) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 38 764) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
Par:karimyousef (France )
Sur: الشاهد يمنع النقاب في المؤسسات والمنشآت العمومية وسط دعوات لمنعه في الفضاء العام