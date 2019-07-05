وزير الداخلية يشرف على الندوة الدولية للسلامة على الطرقات

Vendredi 05 Juillet 2019



باب نات

- أشرف صباح اليوم الجمعة 05 جويلية 2019، وزير الداخلية "هشام الفراتي" بولاية المنستير نيابة عن رئيس الحكومة "يوسف الشاهد"، على افتتاح الندوة الدُوليّة للسلامة على الطرقات التي تُنظمها جمعية تونس للسلامة المرورية تحت شعار "حوكمة وإدارة السلامة المرورية: التجارب والمقاربات" .وكانت هذه التظاهرة مناسبة أكّد خلالها الوزير حرص وزارة الداخلية على تسخير كل الإمكانيات المُتاحة وتكثيف الجهود للحدّ من حوادث المرور عملا بالتوصيات المتعلقة بتحسين جودة السلامة والأمن على الطرقات، المنبثقة عن الحوار الوطني والحوارات الجهوية في إطار "أسبوع النقل" الذي انتظم بمبادرة من الحكوم.كما أشار إلى أن السلامة المرورية هي شأن وطني تساهم فيه إلى جانب الأجهزة المعنيّة التابعة للدولة، مكوّنات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطن وهذه المسؤولية المشتركة تستدعي تظافر جميع الجهود من أجل بلوغ هدف التخفيض من حوادث الطرقات بالعمل الوقائي والزجري على حد سواء، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد تطوير برامج عمليّة تعكس رؤية مستقبلية للسلامة المرورية قوامها تثمين البحث العلمي والاستفادة من التكنولوجيات الحديثة. وفي الختام، أكّد وزير الداخلية على أهمية مثل هذه التظاهرات لمزيد تعميق الوعي لدى المواطن بخطورة هذه المعضلة الاجتماعية وضرورة معاضدته لجهود الدولة لمكافحتها والحد من جسامة آثارها.