Radio Babnet Tunisie On Air: Warda - Ya Saeedy  

عبد اللطيف المكي يتحدّث عن ''حكّام الظل'' و ''سكّان السراديب السياسية''" و أدوارهم المشبوهة

Vendredi 05 Juillet 2019

Vendredi 05 Juillet 2019
باب نات - طارق عمراني - في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بالفايسبوك إعتبر القيادي في حركة النهضة النائب عبد اللطيف المكي بأن غاية الإرهاب إخافة الناس بالقتل و الرصاص وهزمهم معنويا قبل هزمهم ماديا، و أضاف المكي بأن هناك إرهابا آخر يستعمل "إلصاق التهم بالناس جزافا و يشوه أعمالهم " قصد الترهيب تماما كما حدث مع بعض النواب الذين حاولوا التفاعل مع الأحداث الأخيرة من منطق المسؤولية الدستورية و الوطنية ليقع إتهامهم بالإنقلاب ، و أردف المكي أن هذه التهمة السخيفة غايتها ردع النواب مستقبلا عن أي مبادرة لمسك أوضاع البلاد، و بالتالي ترك الأمور تحت سيطرة "سكان السراديب السياسية " الذين تدخلوا في أكثر من مناسبة للضغط لتمرير قوانين على غرار "تصويت حاملي السلاح " و قانون "التفرغ لرئاسة البلدية "
و ختم المكي تدوينته قائلا " استخلصوا الدرس. سكان السراديب السياسية حقيقة تحت الارض تريد التحكم في السياسة فوق الارض و تشكل سياسة موازية مثل الاقتصاد الموازي "

و هذا نص التدوينة كاملة :

" غاية الإرهاب أن يخيف الناس بالقتل و الرصاص و المتفجرات و يهزمهم معنويا قبل هزيمتهم ماديا و لكن هناك إرهاب آخر يستعمل الصاق التهم بالناس جزافا و يشوه أعمالهم حتى ينكفؤوا فلا يبادروا و لو لأداء أدوارهم الطبيعية خوفا من التهم و التشويه و هذا ما وقع لبعض نواب المجلس الذين حاولوا التفاعل مع الاحداث الأخيرة من منطلق مسؤوليتهم الدستورية و الوطنية فاتهموهم بالانقلاب و هو اتهام يدرك أصحابه أنه سخيف و لكن غايتهم هو ردع النواب مستقبلا عن اي مبادرة لمسك اوضاع البلاد و بالتالي ترك الأمور يهندسها الساكنون في السراديب السياسية فيصرفونها كما بشاؤون و اذكر بكيفية تمرير تصويت الامنيين و العسكريين رغم راي الوزارتين و فرض التفرغ لرئيس البلدية فحرمت البلديات من كفاءات اصحاب المهن الحرة الناجحين كالمحامين و الاطباء و المهندسين و رجال الاعمال عبر حملات إعلامية و سياسية مكثفة و رهيبة و اخير اذكر بما قاله احد رؤساء الاحزاب السابقين حول كيفية تعيين السيد الباجي قائد السبسي رئيسا للحكومة بعد الثورة بغض الطرف عن تقييمنا لادائه الذي كان عموما معقولا و كان الناس يتساءلون كيف تم التعيين و من اتى بالمفترح. من هنا نفهم كيف ان البرلمان هو اكثر مؤسسة يتعرض للهجوم و التشويه ( و لا يعني انه بدون اخطاء) و ذلك لردعه عن ان يلعب دوره كاملا لانه المؤسسة الوحيدة التي تتخذ قراراتها بعد نقاشات علنية تذاع في التلفزة و لا شئء مخفي.
استخلصوا الدرس. سكان السراديب السياسية حقيقة تحت الارض تريد التحكم في السياسة فوق الارض و تشكل سياسة موازية مثل الاقتصاد الموازي"

  
  
     
  
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Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
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