عبد اللطيف المكي يتحدّث عن ''حكّام الظل'' و ''سكّان السراديب السياسية''" و أدوارهم المشبوهة

Vendredi 05 Juillet 2019
باب نات - طارق عمراني - في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بالفايسبوك إعتبر القيادي في حركة النهضة النائب عبد اللطيف المكي بأن غاية الإرهاب إخافة الناس بالقتل و الرصاص وهزمهم معنويا قبل هزمهم ماديا، و أضاف المكي بأن هناك إرهابا آخر يستعمل "إلصاق التهم بالناس جزافا و يشوه أعمالهم " قصد الترهيب تماما كما حدث مع بعض النواب الذين حاولوا التفاعل مع الأحداث الأخيرة من منطق المسؤولية الدستورية و الوطنية ليقع إتهامهم بالإنقلاب ، و أردف المكي أن هذه التهمة السخيفة غايتها ردع النواب مستقبلا عن أي مبادرة لمسك أوضاع البلاد، و بالتالي ترك الأمور تحت سيطرة "سكان السراديب السياسية " الذين تدخلوا في أكثر من مناسبة للضغط لتمرير قوانين على غرار "تصويت حاملي السلاح " و قانون "التفرغ لرئاسة البلدية "
و ختم المكي تدوينته قائلا " استخلصوا الدرس. سكان السراديب السياسية حقيقة تحت الارض تريد التحكم في السياسة فوق الارض و تشكل سياسة موازية مثل الاقتصاد الموازي "
و هذا نص التدوينة كاملة :
" غاية الإرهاب أن يخيف الناس بالقتل و الرصاص و المتفجرات و يهزمهم معنويا قبل هزيمتهم ماديا و لكن هناك إرهاب آخر يستعمل الصاق التهم بالناس جزافا و يشوه أعمالهم حتى ينكفؤوا فلا يبادروا و لو لأداء أدوارهم الطبيعية خوفا من التهم و التشويه و هذا ما وقع لبعض نواب المجلس الذين حاولوا التفاعل مع الاحداث الأخيرة من منطلق مسؤوليتهم الدستورية و الوطنية فاتهموهم بالانقلاب و هو اتهام يدرك أصحابه أنه سخيف و لكن غايتهم هو ردع النواب مستقبلا عن اي مبادرة لمسك اوضاع البلاد و بالتالي ترك الأمور يهندسها الساكنون في السراديب السياسية فيصرفونها كما بشاؤون و اذكر بكيفية تمرير تصويت الامنيين و العسكريين رغم راي الوزارتين و فرض التفرغ لرئيس البلدية فحرمت البلديات من كفاءات اصحاب المهن الحرة الناجحين كالمحامين و الاطباء و المهندسين و رجال الاعمال عبر حملات إعلامية و سياسية مكثفة و رهيبة و اخير اذكر بما قاله احد رؤساء الاحزاب السابقين حول كيفية تعيين السيد الباجي قائد السبسي رئيسا للحكومة بعد الثورة بغض الطرف عن تقييمنا لادائه الذي كان عموما معقولا و كان الناس يتساءلون كيف تم التعيين و من اتى بالمفترح. من هنا نفهم كيف ان البرلمان هو اكثر مؤسسة يتعرض للهجوم و التشويه ( و لا يعني انه بدون اخطاء) و ذلك لردعه عن ان يلعب دوره كاملا لانه المؤسسة الوحيدة التي تتخذ قراراتها بعد نقاشات علنية تذاع في التلفزة و لا شئء مخفي.
استخلصوا الدرس. سكان السراديب السياسية حقيقة تحت الارض تريد التحكم في السياسة فوق الارض و تشكل سياسة موازية مثل الاقتصاد الموازي"
و ختم المكي تدوينته قائلا " استخلصوا الدرس. سكان السراديب السياسية حقيقة تحت الارض تريد التحكم في السياسة فوق الارض و تشكل سياسة موازية مثل الاقتصاد الموازي "
و هذا نص التدوينة كاملة :
" غاية الإرهاب أن يخيف الناس بالقتل و الرصاص و المتفجرات و يهزمهم معنويا قبل هزيمتهم ماديا و لكن هناك إرهاب آخر يستعمل الصاق التهم بالناس جزافا و يشوه أعمالهم حتى ينكفؤوا فلا يبادروا و لو لأداء أدوارهم الطبيعية خوفا من التهم و التشويه و هذا ما وقع لبعض نواب المجلس الذين حاولوا التفاعل مع الاحداث الأخيرة من منطلق مسؤوليتهم الدستورية و الوطنية فاتهموهم بالانقلاب و هو اتهام يدرك أصحابه أنه سخيف و لكن غايتهم هو ردع النواب مستقبلا عن اي مبادرة لمسك اوضاع البلاد و بالتالي ترك الأمور يهندسها الساكنون في السراديب السياسية فيصرفونها كما بشاؤون و اذكر بكيفية تمرير تصويت الامنيين و العسكريين رغم راي الوزارتين و فرض التفرغ لرئيس البلدية فحرمت البلديات من كفاءات اصحاب المهن الحرة الناجحين كالمحامين و الاطباء و المهندسين و رجال الاعمال عبر حملات إعلامية و سياسية مكثفة و رهيبة و اخير اذكر بما قاله احد رؤساء الاحزاب السابقين حول كيفية تعيين السيد الباجي قائد السبسي رئيسا للحكومة بعد الثورة بغض الطرف عن تقييمنا لادائه الذي كان عموما معقولا و كان الناس يتساءلون كيف تم التعيين و من اتى بالمفترح. من هنا نفهم كيف ان البرلمان هو اكثر مؤسسة يتعرض للهجوم و التشويه ( و لا يعني انه بدون اخطاء) و ذلك لردعه عن ان يلعب دوره كاملا لانه المؤسسة الوحيدة التي تتخذ قراراتها بعد نقاشات علنية تذاع في التلفزة و لا شئء مخفي.
استخلصوا الدرس. سكان السراديب السياسية حقيقة تحت الارض تريد التحكم في السياسة فوق الارض و تشكل سياسة موازية مثل الاقتصاد الموازي"
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
bike trails
En continu
- 17:28 البيان الفضيحة..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:09
|19:44
|16:15
|12:31
|05:05
|03:10
|
29°
|29°
|% 58
|:الرطــوبة
|تونــس
|22°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|29°-22
|39°-27
|38°-28
|40°-30
|44°-31
Follow @babnet_Tunisie
(138 424) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
(125 783) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
(100 302) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 91 406) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 90 667) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 77 000) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 73 873) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 70 846) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 66 901) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 55 945) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 54 833) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 50 720) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 46 848) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 45 795) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 44 685) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 43 152) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 41 644) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 41 280) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 40 272) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 38 764) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
Par:karimyousef (France )
Sur: الشاهد يمنع النقاب في المؤسسات والمنشآت العمومية وسط دعوات لمنعه في الفضاء العام