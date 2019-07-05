زغوان : الحكم بسنة سجنا على 11 شخصا من أصحاب سيارات النقل غير المنتظم بالجهة بتهمة الاعتداء المدبر على حرية الجولان

Vendredi 05 Juillet 2019
وات - أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية في زغوان أمس الأوّل الأربعاء حكما بالسجن على 11 شخصا من أصحاب وسائقي سيارات النقل غير المنتظم ( لواج ، نقل ريفي) في الجهة من أجل الاعتداء المدبّر على حرية الجولان وذلك على خلفية تحرّك احتجاجي على الزيادة الأخيرة في سعر المحروقات (نهاية مارس الماضي) حسب ما أكّده اليوم الجمعة الناطق باسم المحكمة الابتدائية بزغوان الحبيب اليحياوي في تصريح لـمراسل (وات).
وأضاف المصدر القضائي أن مجموعة أخرى من المتّهمين في هذه القضية لم يذكر عدد أفرادها لم تصدر في شأنهم أحكاما إذ لا تزال قضاياهم منشورة لدى القضاء وسيتمّ البتّ فيها حال إتمام إجراءات البحث والتحقيق معهم، بحسب قوله.
وأضاف المصدر القضائي أن مجموعة أخرى من المتّهمين في هذه القضية لم يذكر عدد أفرادها لم تصدر في شأنهم أحكاما إذ لا تزال قضاياهم منشورة لدى القضاء وسيتمّ البتّ فيها حال إتمام إجراءات البحث والتحقيق معهم، بحسب قوله.
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Par:aziz75 (France )
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