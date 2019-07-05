Radio Babnet Tunisie On Air: Mayada - Hekayet Hayaty  

زغوان : الحكم بسنة سجنا على 11 شخصا من أصحاب سيارات النقل غير المنتظم بالجهة بتهمة الاعتداء المدبر على حرية الجولان

Vendredi 05 Juillet 2019

Vendredi 05 Juillet 2019
وات - أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية في زغوان أمس الأوّل الأربعاء حكما بالسجن على 11 شخصا من أصحاب وسائقي سيارات النقل غير المنتظم ( لواج ، نقل ريفي) في الجهة من أجل الاعتداء المدبّر على حرية الجولان وذلك على خلفية تحرّك احتجاجي على الزيادة الأخيرة في سعر المحروقات (نهاية مارس الماضي) حسب ما أكّده اليوم الجمعة الناطق باسم المحكمة الابتدائية بزغوان الحبيب اليحياوي في تصريح لـمراسل (وات).
وأضاف المصدر القضائي أن مجموعة أخرى من المتّهمين في هذه القضية لم يذكر عدد أفرادها لم تصدر في شأنهم أحكاما إذ لا تزال قضاياهم منشورة لدى القضاء وسيتمّ البتّ فيها حال إتمام إجراءات البحث والتحقيق معهم، بحسب قوله.


  
  
     
  
cadre-88da0999d13bfba29325a0a5171aacfc-2019-07-05 17:26:29






0 de 0 commentaires pour l'article 185216



Special can 201
    17:00: Maroc - Bénin
    20:00: Ouganda - Sénégal
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


bike trails
En continu

الجمعة 05 جويلية 2019 | 2 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:09 19:44 16:15 12:31 05:05 03:10
33°
 32° % 41 :الرطــوبة
تونــس 24°
5.7 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
32°-2439°-2738°-2840°-3044°-31
  • Avoirs en devises
    13631,8

  • (4 juill)
  • Jours d'importation
    76
  •              1 € = 3,25706 DT        1$ =2,88300 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 juill)   1366,5 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1562344436|185216 169|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires