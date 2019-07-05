محكمة الاستئناف تصدر حكمها على اعلامي تطرق لملف فساد في وزارة التجارة والصناعات التقليدية

Vendredi 05 Juillet 2019
باب نات - قررت امس الداىرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس اقرار حكم ابتدائي صدر في حق الاعلامي محمد علي اللطيفي تمثل في تخطئته بمبلغ 4 الاف دينار من اجل تهمتى الثلب والشتم وذلك أثر شكاية رفعها الممثل القانوني في حق وزارة التجارة والصناعات التقليدية بسبب مقال نزله فى جريدة أسبوعية بتاريخ 9 جويلية 2013 بعنوان "وزارة التجارة و الصناعات التقلدية ملفات فساد وشخصيات في حزب المؤتمر بصلاحيات إدارية واسعة". ..
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Par:BenMoussa (Tunisia )
Sur: حركة تونس إلى الأمام تقترح على ائتلاف الاتّحاد الدٌيمقراطي الاجتماعي ترشيح عبيد البريكي للإنتخابات الرّئاسيّة