محكمة الاستئناف تصدر حكمها على اعلامي تطرق لملف فساد في وزارة التجارة والصناعات التقليدية

Vendredi 05 Juillet 2019



باب نات

- قررت امس الداىرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس اقرار حكم ابتدائي صدر في حق الاعلامي محمد علي اللطيفي تمثل في تخطئته بمبلغ 4 الاف دينار من اجل تهمتى الثلب والشتم وذلك أثر شكاية رفعها الممثل القانوني في حق وزارة التجارة والصناعات التقليدية بسبب مقال نزله فى جريدة أسبوعية بتاريخ 9 جويلية 2013 بعنوان "وزارة التجارة و الصناعات التقلدية ملفات فساد وشخصيات في حزب المؤتمر بصلاحيات إدارية واسعة". ..