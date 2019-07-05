جندوبة: الوالى ينفي ماراح من انباء حول إحباط عملية ارهابية ويؤكد جاهزية الوحدات الأمنية لتأمين الموسم السياحي

Vendredi 05 Juillet 2019
وات - نفى والي جندوبة على المرموري اليوم الجمعة في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء ما راج من أخبار حول القبض على مجموعة كانت تستهدف المنطقة السياحية بطبرقة عن طريق عملية إرهابية.
وقال أن "إشاعة خبر من هذا القبيل، لم يحترم أدني الشروط المهنية للعمل الصحفي المسؤول والتحري من المصادر الرسمية، هو بمثابة استهداف للقطاع السياحي الذي سجل انتعاشة غير مسبوقة مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية وسنوات ما بعد 2011" على حد قوله .
واضاف أن الوحدات الأمنية والعسكرية "جاهزة تماما لتأمين أمن المواطنين وحماية المنشآت العامة والخاصة وتامين لموسم السياحي بالشكل الذي تستوجبه المرحلة".
واكد الوالي بخصوص أشخاص تم الاحتفاظ بهم يوم أمس الخميس في مدينة جندوبة ان "وحدات الأمن احتفظت يوم أمس بأربعة شبان اشادوا بالعمليتين الإرهابيتين اللتين شهدتهما تونس الاسبوع المنقضي"، وبين ان "التحريات جارية لمعرفة ما اذا كانت لهم ارتباطات بالمجموعة التي خططت ونفذت العمليتين" كما اكد انه "لا وجود لاي تخطيط او مخطط لدى مجموعة الشبان الموقوفين على ذمة البحث بموجب إذن قضائي، يهدف إلى القيام بعملية إرهابية مثل ما روجت له إحدى القنوات التلفزية الخاصة".
وكانت إحدى الدوريات الأمنية قد احتفظت عشية يوم أمس الخميس باربعة شبان قادمين من معتمدية سيدي علي بن عون التابعة لولاية سيدي بوزيد صحبة احد متساكني منطقة اولاد مناع التابعة لمعتمدية جندوبة الشمالية بعضهم محل تفتيش، وذلك قبل أن يأذن ممثل النيابة العمومية بجندوبة بالاحتفاظ بهم.
وقال أن "إشاعة خبر من هذا القبيل، لم يحترم أدني الشروط المهنية للعمل الصحفي المسؤول والتحري من المصادر الرسمية، هو بمثابة استهداف للقطاع السياحي الذي سجل انتعاشة غير مسبوقة مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية وسنوات ما بعد 2011" على حد قوله .
واضاف أن الوحدات الأمنية والعسكرية "جاهزة تماما لتأمين أمن المواطنين وحماية المنشآت العامة والخاصة وتامين لموسم السياحي بالشكل الذي تستوجبه المرحلة".
واكد الوالي بخصوص أشخاص تم الاحتفاظ بهم يوم أمس الخميس في مدينة جندوبة ان "وحدات الأمن احتفظت يوم أمس بأربعة شبان اشادوا بالعمليتين الإرهابيتين اللتين شهدتهما تونس الاسبوع المنقضي"، وبين ان "التحريات جارية لمعرفة ما اذا كانت لهم ارتباطات بالمجموعة التي خططت ونفذت العمليتين" كما اكد انه "لا وجود لاي تخطيط او مخطط لدى مجموعة الشبان الموقوفين على ذمة البحث بموجب إذن قضائي، يهدف إلى القيام بعملية إرهابية مثل ما روجت له إحدى القنوات التلفزية الخاصة".
وكانت إحدى الدوريات الأمنية قد احتفظت عشية يوم أمس الخميس باربعة شبان قادمين من معتمدية سيدي علي بن عون التابعة لولاية سيدي بوزيد صحبة احد متساكني منطقة اولاد مناع التابعة لمعتمدية جندوبة الشمالية بعضهم محل تفتيش، وذلك قبل أن يأذن ممثل النيابة العمومية بجندوبة بالاحتفاظ بهم.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
bike trails
En continu
- 15:28 البيان الفضيحة..
- Hier 20:53 Séisme de magnitude 6.4 en Californie
- Hier 18:44 قابس قتيلان في حادث مرور
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:09
|19:44
|16:15
|12:31
|05:05
|03:10
|
34°
|34°
|% 32
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|34°-24
|39°-27
|38°-28
|40°-30
|44°-31
Follow @babnet_Tunisie
(138 408) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
(124 407) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
(100 293) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 91 165) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 90 656) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 76 993) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 73 847) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 70 799) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 66 891) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 55 939) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 54 824) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 50 705) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 46 844) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 45 793) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 44 656) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 43 151) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 41 637) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 41 144) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 40 270) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 38 760) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
Par:BenMoussa (Tunisia )
Sur: حركة تونس إلى الأمام تقترح على ائتلاف الاتّحاد الدٌيمقراطي الاجتماعي ترشيح عبيد البريكي للإنتخابات الرّئاسيّة