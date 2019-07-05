السليطي: لم يصدر اي حكم في قضية الاعتداء المسلح على عون امن بساحة باردو و تأخير النظر فيها الى 19 نوفمبر المقبل

Vendredi 05 Juillet 2019



وات

- قال سفيان السليطي، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، اليوم الجمعة، أن الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة لم تصدر بعد حكمها في قضية اغتيال الرائد بقوات الأمن رياض بروّطة ،خلافا لما تداولته برامج تلفزية ومواقع للتواصل الاجتماعي وانه تم تأخير القضية الى يوم 19 نوفمبر 2019.ونفى السليطي ان تكون هذه الدائرة قد أصدرت حكما ب6 سنوات سجنا على المتهم في قضية الاعتداء على الشهيد بروطة وعلى عون أمني آخر في ساحة باردو يوم 1 نوفمبر 2017 وقال ان " هذه الأخبار المروجة لا أساس لها من الصحة و القضية لا تزال منشورة أمام المحكمة ولم يصدر أي حكم بالسجن وما روج من أخبار هو محاولة لإرباك المسار القضائي للقضية" وأوضح الناطق الرسمي أيضا انه تم " تأجيل هذه القضية الى يوم الجمعة 5 جويلية 2019 لإعادة جلب المتهم في القضية (يدعى زياد بن سالم الغربي)والذي رفض في جلسة سابقة المثول امام هيئة المحكمة للقيام كذلك باجراءات الدعوى المدنية".وقال السليطي ان المتهم في هذه القضية "مثل للمرة الأولى امام المحكمة وطالب محاموه بعرضه على الفحص الطبي وهو ما رفضته النيابة العمومية مشيرا الى ان محامي القائم بالحق الشخصي طالبوا من المحكمة تأخير القضية للقيام باجراءات الدعوى المدنية .وقررت المحكمة تأخير هذه القضية ال يوم 19 نوفمبر المقبل.وكان الغربي قد اعتدى بواسطة سكين على ضابطي شرطة مرور بساحة باردو، يوم 1 نوفمبر 2017 ما أدى إلى استشهاد الرائد بروطة متأثرا بإصابته على مستوى الرقبة في حين أصيب أمني آخر على مستوى جبينه.