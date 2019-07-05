Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Daret El Ayem  

حملة أمنيّة مشتركة على متن قطار الضاحية الشماليّة للعاصمة

Vendredi 05 Juillet 2019

Vendredi 05 Juillet 2019
وات - أقرّت شركة النقل بتونس ابتداء من غرة جويلية 2019 برنامج تدخل ميداني للتوقي من الحوادث الناجمة عن العبث بمعدات النقل وللتصدي لكل ما من شأنه أن يمثل تهديدا للسلامة بشبكات النقل.
ولقد أخذت هذه الحملة، التي ستستمر على مدى صائفة 2019 نسقا تصاعديا، منذ أمس الخميس 4 جويلية 2019، تبعا للدعم المباشر للمصالح الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بمختلف أصنافها.
وأسفرت حصيلة الحملة المنجزة على متن قطار الضاحية الشمالية للعاصمة تونس-حلق الوادي-المرسى (تي جي أم) ومحطاته عن التصدي لعديد المحاولات لمنع غلق أبواب القطار أثناء السير وللصعود فوق سطح العربات.
وتم في هذا الصدد إيقاف 5 أشخاص من بين المفتش عنهم إلى جانب تحرير 85 محضر مخالفة في حق مرتكبي التجاوزات بمختلف أنواعها.

يشار إلى أن خط الضاحية الشمالية يؤمن يوميا خلال الفترة الصيفية 124 سفرة يوميا بمعدل سفرة كل 18 دقيقة.

  
  
     
  
cadre-d5cf735e48c063bc3ab25ebb4aee0207-2019-07-05 14:40:57






0 de 0 commentaires pour l'article 185209



Special can 201
    17:00: Maroc - Bénin
    20:00: Ouganda - Sénégal
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


bike trails
En continu

الجمعة 05 جويلية 2019 | 2 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:09 19:44 16:15 12:31 05:05 03:10
34°
 34° % 32 :الرطــوبة
تونــس 24°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
34°-2439°-2738°-2840°-3044°-31
  • Avoirs en devises
    13631,8

  • (4 juill)
  • Jours d'importation
    76
  •              1 € = 3,25706 DT        1$ =2,88300 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 juill)   1366,5 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1562339292|185209 421|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires