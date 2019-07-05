حملة أمنيّة مشتركة على متن قطار الضاحية الشماليّة للعاصمة

Vendredi 05 Juillet 2019



وات

- أقرّت شركة النقل بتونس ابتداء من غرة جويلية 2019 برنامج تدخل ميداني للتوقي من الحوادث الناجمة عن العبث بمعدات النقل وللتصدي لكل ما من شأنه أن يمثل تهديدا للسلامة بشبكات النقل.ولقد أخذت هذه الحملة، التي ستستمر على مدى صائفة 2019 نسقا تصاعديا، منذ أمس الخميس 4 جويلية 2019، تبعا للدعم المباشر للمصالح الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بمختلف أصنافها.وأسفرت حصيلة الحملة المنجزة على متن قطار الضاحية الشمالية للعاصمة تونس-حلق الوادي-المرسى (تي جي أم) ومحطاته عن التصدي لعديد المحاولات لمنع غلق أبواب القطار أثناء السير وللصعود فوق سطح العربات.وتم في هذا الصدد إيقاف 5 أشخاص من بين المفتش عنهم إلى جانب تحرير 85 محضر مخالفة في حق مرتكبي التجاوزات بمختلف أنواعها.يشار إلى أن خط الضاحية الشمالية يؤمن يوميا خلال الفترة الصيفية 124 سفرة يوميا بمعدل سفرة كل 18 دقيقة.