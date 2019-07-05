محسن مرزوق : بوتين ''ما ينطق عن الهوى'' و على الخارجية التونسية مساءلة تركيا حول تدخلها في ليبيا

Vendredi 05 Juillet 2019



باب نات

خلال حضوره في برنامج "ميدي شو " على أمواج إذاعة موزاييك اف ام قال رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق بأنه يتوجب على الخارجية التونسية مساءلة تركيا حول تدخلها في الحرب الليبية و دعم حكومة فايز السراج ،و أضاف مرزوق بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أشار إلى أن هناك عملية ترحيل للإرهابيين من إدلب السورية نحو العاصمة الليبية طرابلس و علّق مرزوق قائلا "بوتين ما ينطق عن الهوى"