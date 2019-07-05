Vendredi 05 Juillet 2019
باب نات - طارق عمراني - خلال حضوره في برنامج "ميدي شو " على أمواج إذاعة موزاييك اف ام قال رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق بأنه يتوجب على الخارجية التونسية مساءلة تركيا حول تدخلها في الحرب الليبية و دعم حكومة فايز السراج ،و أضاف مرزوق بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أشار إلى أن هناك عملية ترحيل للإرهابيين من إدلب السورية نحو العاصمة الليبية طرابلس و علّق مرزوق قائلا "بوتين ما ينطق عن الهوى"
الفيديو: الدقيقة الاولى و 30 ثانية
الفيديو: الدقيقة الاولى و 30 ثانية
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Par:karimyousef (France )
Sur: محسن مرزوق : بوتين ''ما ينطق عن الهوى'' و على الخارجية التونسية مساءلة تركيا حول تدخلها في ليبيا