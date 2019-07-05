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محسن مرزوق : بوتين ''ما ينطق عن الهوى'' و على الخارجية التونسية مساءلة تركيا حول تدخلها في ليبيا

Vendredi 05 Juillet 2019

Vendredi 05 Juillet 2019
باب نات - طارق عمراني - خلال حضوره في برنامج "ميدي شو " على أمواج إذاعة موزاييك اف ام قال رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق بأنه يتوجب على الخارجية التونسية مساءلة تركيا حول تدخلها في الحرب الليبية و دعم حكومة فايز السراج ،و أضاف مرزوق بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أشار إلى أن هناك عملية ترحيل للإرهابيين من إدلب السورية نحو العاصمة الليبية طرابلس و علّق مرزوق قائلا "بوتين ما ينطق عن الهوى"

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2 de 2 commentaires pour l'article 185205

Karimyousef  (France)  |Vendredi 05 Juillet 2019 à 14h 28m |           
Mohsen marzoug n'a aucun principe,c'est une vraie girouette.il faudrait s'en méfier.
Il aime plus hafter que la tunisie. Le ministère des affaires étrangères doivent rester neutre dans ce conflit mais en exigeant un cessez-le-feu immédiat

MOUSALIM  (Tunisia)  |Vendredi 05 Juillet 2019 à 14h 28m |           
بصراحة لا أصدق ما قرأت .فهل تحول وزير الخارجية التونسي لشرطي العالم ليسائل تركيا عن تدخلها في ليبيا وتهديدها لحفتر الغلبان بالتدمير .وأطالب بدوري وزير الخارجية بمساءلة الكيان الصهيوني عن جرائمه ضد الفلسطنيين وعن جريمة اغتيال محمد الزواري .كما أطالبه بمساءلة بريطانيا عن احتجازها لناقلة النفط الايرانية وملف المساءلات بالجملة على الرف .



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Groupe A
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Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
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