Radio Babnet Tunisie On Air: Farid - Ya-Habaiby-Ya-Ghaiben  

الشاهد يمنع النقاب في المؤسسات والمنشآت العمومية وسط دعوات لمنعه في الفضاء العام

Vendredi 05 Juillet 2019

Vendredi 05 Juillet 2019
باب نات - أصدر 5 جويلية 2019، رئيس الحكومة يوسف الشاهد منشورا حكوميا يتم بموجبه منع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية لأسباب أمنية.

وبذلك سيتم منع المنقبات من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية فيما دعا كرونيكور إذاعة موزاييك زياد كريشان منع النقاب أيضا في الأماكن العامة مشدّدا على أنه لا وجود لنص ديني يفرض النقاب.






  
  
     
  
cadre-823b4e9cf590c9d8c8277eede469d901-2019-07-05 12:42:15






0 de 0 commentaires pour l'article 185204



Special can 201
    17:00: Maroc - Bénin
    20:00: Ouganda - Sénégal
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


bike trails
En continu

الجمعة 05 جويلية 2019 | 2 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:09 19:44 16:15 12:31 05:05 03:10
36°
 37° % 25 :الرطــوبة
تونــس 25°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
37°-2539°-2738°-2840°-3044°-31
  • Avoirs en devises
    13631,8

  • (4 juill)
  • Jours d'importation
    76
  •              1 € = 3,25706 DT        1$ =2,88300 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 juill)   1366,5 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1562328314|185204 1648|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires