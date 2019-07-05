الشاهد يمنع النقاب في المؤسسات والمنشآت العمومية وسط دعوات لمنعه في الفضاء العام

Vendredi 05 Juillet 2019



باب نات

- أصدر 5 جويلية 2019، رئيس الحكومة يوسف الشاهد منشورا حكوميا يتم بموجبه منع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية لأسباب أمنية.وبذلك سيتم منع المنقبات من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية فيما دعا كرونيكور إذاعة موزاييك زياد كريشان منع النقاب أيضا في الأماكن العامة مشدّدا على أنه لا وجود لنص ديني يفرض النقاب.