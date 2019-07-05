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رئيس الجمهورية يتّصل بعائلتي الشهيدين حافظ الأمن مهدي الزمالي والمواطن عبد الكريم الأخضر

Vendredi 05 Juillet 2019

Vendredi 05 Juillet 2019
وات - اتصل رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، صباح اليوم الجمعة بعائلتي الشهيدين حافظ الأمن مهدي الزمالي والمواطن عبد الكريم الأخضر اللذين استُشهدا نتيجة العملية الإرهابية الجبانة والغادرة التي جدّت يوم 27 جوان 2019 بنهج شارل ديغول بتونس العاصمة.

وترحّم رئيس الدولة على روح الفقيدين وقدّم أحرّ تعازيه وأصدق مشاعر تعاطفه ومواساته مع عائلتي الشهيدين في هذا المصاب الجلل مؤكّدا في الآن نفسه على أنّ الدولة ستوفّر الإحاطة اللازمة في الغرض.


وجدّد إكباره للتضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء تونس البررة في مواجهة الإرهاب، داعيا كافة التونسيين إلى مزيد الوحدة والتضامن لتواصل تونس طريقها بثبات لترسيخ بنائها الديمقراطي وتحقيق التنمية.

يذكر ان تونس العاصمة شهدت الخميس 27 جوان 2019 تفجيرين ارهابيين متزامنين الأولى بنهج شارل ديغول اسفر عن استشهاد عون أمن مهدي الزمالي واصابة عون امن اخر الى جانب 3 مدنيين من بينهم المواطن عبد الكريم الأخضر الذي استشهد أمس الخميس متأثرا بجراحه والتفجير الثاني قبالة الباب الخلفي لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني أسفر عن إصابة أربع إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف الأمنيين.

  
  
     
  
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Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
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Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
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Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
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Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
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Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
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