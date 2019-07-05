صابة الحبوب لهذا العام تقدر ب 21 مليون و322 ألف قنطار (المرصد الوطني للفلاحة)

Vendredi 05 Juillet 2019



وات

- تقدر صابة الحبوب لموسم 2019/2018 بنحو 21 مليون و322 ألف قنطار وفق المرصد الوطني للفلاحة مقابل حوالي 3ر14 مليون قنطار خلال الموسم الفارط.وأفاد المرصد في نشريته الأخيرة ان انتاج القمح الصلب سيبلغ 11 مليون و733 ألف قنطار وإنتاج 1 مليون و853 ألف قنطار من القمح اللين بينما تقدر صابة الشعير ب 7 ملايين و735 ألف قنطار.كما تقدر صابة الحبوب وفق المرصد التابع لوزارة الفلاحة، في مناطق الشمال 16 مليون و684 ألف قنطار في حين من المنتظر ان تبلغ الصابة في ولايات الوسط والجنوب في حدود 3 ملايين و890 ألف قنطار.ولتقدير صابة الحبوب لهذا الموسم، أوضح المرصد الوطني للفلاحة أنه استعمل تقنية صور القمر الصناعي كما قام المرصد في اغلب الولايات المنتجة للحبوب باستقراء تجاوب حالة نمو الزراعات مع المتغيرات الجوية طيلة الموسم الفلاحي الحالي منذ بداية البذر حتى آخر شهر أفريل.وبالنسية الى تقدم موسم الحصاد فقد بلغت المساحات المحصودة الى غاية غرة جويلية 2019 حوالي 600 ألف هك منها 481 ألف هك بالشمال والبقية بالوسط والجنوب أغلبها قمح صلب وشعير وفق ما تحصلت عليه (وات) من معطيات من مصدر من وزارة الفلاحة.كما بلغت الكميات المجمعة حوالي 7 مليون قنطار منها حوالي 5 مليون قنطار من القمح الصلب واللين و 2 مليون قنطار من الشعير.وبلغ النسق الأقصى لعملية التجميع أواخر شهر جوان 2019 حوالي 450 ألف قنطار يوميا لينزل بعد ذلك مع بداية شهر جويلية الحالي إلى حدود 351 ألف قنطار يوميا.ويشار الى أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قد بادرت بالتمديد في فترة التمتع بمنحة التسليم السريع بالنسبة إلى مادة الشعير إلى غاية 20 جويلية 2019 وذلك للتخفيف من الضغط على المراكز في هذه الفترة وفق ذات المصدر.وتحتل ولاية باجة المرتبة الأولى من حيث الكميات المجمعة بنسبة 21 بالمائة تليها ولاية سليانة بـ 16 بالمائة ثم الكاف بنسبة 14 بالمائة فبنزرت بنسبة 12 بالمائة.وبخصوص جودة الحبوب المجمعة تعد حسنة مع تقدم عملية الحصاد والتجميع بعديد المناطق وفق المصدر ذاته .وبلغ العدد الجملي للعينات التي تم تحليلها خلال الفترة الممتدة من 17 الى 27 جوان الماضي 32 عينة اظهرت 25 بالمائة من هذه العينات ذات جودة طيبة ولم تتجاوز فيها نسبة التفرقع 30 بالمائة وتتمتع هذه الكميات بالسعر الأقصى عند الشراء في صورة عدم احتوائها على الشوائب، وان 34 بالمائة من هذه العينات تراوحت نسبة التفرقع بها بين 30 و70 بالمائة وهو ما يستوجب توظيف تنقيصات متفاوتة على هذه الكميات عند الشراء حسب سلم تعيير الحبوب المعمول به.وأعلنت وزارة الفلاحة يوم 24 افريل 2019 أنه في إطارالمحافظة على توازنات منظومة الحبوب وديمومتها وعملا على تحسين مستوى دخل الفلاحين، تم الترفيع في سعر الحبوب المتأتية من صابة 2019/2018 ب 7 دنانير للقنطار للقمح الصلب، و5 دنانير للقنطار للقمح اللين و3 دنانير للقنطار للشعير والتريتكال ليصبح سعر قبول الحبوب عند الإنتاج بالإضافة للمنحة الاستثنائية للتسليم السريع 82 دينار للقمح الصلب و59 دينار للقمح اللين و53 للشعير والتريتيكال.وتخصص تونس سنويا معدل 600 مليون دينار لتوريد الحبوب من قمح لين وقمح صلب وشعير علفي وفق احصائيات ديوان الحبوب.