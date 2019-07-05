الداخلية تنفي خبر العثور على سيارة مفخخة في برج الوزير بأريانة

Vendredi 05 Juillet 2019



باب نات

- نفى الناطق باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق في تصريح لاذاعة موزاييك، اليوم الجمعة، ما راج في عدد من المواقع الإخبارية، حول العثور على شاحنة مفخخة في منطقة برج الوزير من ولاية أريانة.وأوضح الزعق أن الوحدات الأمنية إشتبهت في سيارة على متنها قوارير غاز في المنطقة المذكورة، ويتم حاليا التحري في شأنها، مشددا على عدم وجود أي متفجرات داخلها.