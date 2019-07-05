Radio Babnet Tunisie On Air:   

الداخلية تنفي خبر العثور على سيارة مفخخة في برج الوزير بأريانة

Vendredi 05 Juillet 2019

Vendredi 05 Juillet 2019
باب نات - نفى الناطق باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق في تصريح لاذاعة موزاييك، اليوم الجمعة، ما راج في عدد من المواقع الإخبارية، حول العثور على شاحنة مفخخة في منطقة برج الوزير من ولاية أريانة.

وأوضح الزعق أن الوحدات الأمنية إشتبهت في سيارة على متنها قوارير غاز في المنطقة المذكورة، ويتم حاليا التحري في شأنها، مشددا على عدم وجود أي متفجرات داخلها.



  
  
     
  
cadre-031f40fb740989f693252fd6110eb7ad-2019-07-05 10:55:27






0 de 0 commentaires pour l'article 185198



Special can 201
    17:00: Maroc - Bénin
    20:00: Ouganda - Sénégal
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


bike trails
En continu

الجمعة 05 جويلية 2019 | 2 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:09 19:44 16:15 12:31 05:05 03:10
36°
 37° % 18 :الرطــوبة
تونــس 24°
1.5 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
37°-2439°-2740°-2940°-2943°-29
  • Avoirs en devises
    13631,8

  • (4 juill)
  • Jours d'importation
    76
  •              1 € = 3,25706 DT        1$ =2,88300 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 juill)   1366,5 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1562322597|185198 2074|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires