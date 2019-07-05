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قبلي: وفاة شخصين واحالة 3 اطفال على قسم الانعاش في حادث مرور بمنطقة البحاير

Vendredi 05 Juillet 2019

Vendredi 05 Juillet 2019
وات - تسبب حادث مرور جد مساء امس الخميس بمنطقة البحاير من معتمدية قبلي الشمالية في وفاة امراة (ام) على عين المكان، فيما توفي رجل (اب) اثناء نقله للمستشفى الجهوي الذي استقبل ايضا ثلاثة اطفال ينتمون الى نفس العائلة، جروحهم متفاوتة الخطورة، كانوا بنفس السيارة، وفق ما اكده المدير الجهوي للحماية المدنية مبروك السعفي لمراسل (وات) بالجهة.

من جهته، اوضح الناظر العام للمستشفى الجهوي بقبلي حسين حمدي لمراسل (وات) ان المستشفى استقبل يوم امس "حالتي وفاة في حادث مرور، اضافة الى ثلاثة اطفال تم الاحتفاظ باثنين منهما في قسم الانعاش وتجرى صباح اليوم تدخلات جراحية على الطفلة الثالثة نظرا لاصابتها ببعض الكسور".


يشار الى ان الاسباب الرئيسية لهذا الحادث لا تزال مجهولة خاصة وان سيارة العائلة انقلبت (لوحدها) دون وجود ما يدل على مسؤولية طرف اخر.

  
  
     
  
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Maroc 9 3 3 0 0 3
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Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
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Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
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Ghana 5 3 1 2 0 2
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