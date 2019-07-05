إيقاف عنصرين مشتبه في انتمائهما إلى تنظيم إرهابي بكلّ من القيروان وأريانة

Vendredi 05 Juillet 2019



وات

- أفاد المتحدّث باسم الحرس الوطني حسام الجبابلى بأنّه تمّ أمس الخميس القبض على عنصرين يشتبه في انتمائهما إلى تنظيم إرهابي بكل من منطقة حفوز من ولاية القيروان ومنطقة المنيهلة بأريانة.وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة أن الموقوفين مفتّش عنهما لفائدة المحكمة الابتدائيّة بتونس و صادر في شأنهما أحكام بالسجن الأول سنة والثاني 4 سنوات، مشيرا إلى أنّ عمليّة القبض عليهما جدّت في إطار حملات نفذتها فرق الأبحاث و التفتيش التابعة للحرس الوطني.